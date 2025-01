0d 1 lutego będzie można składać wnioski. Świadczenie niedawno wzrosło

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2026 roku. Osoby pobierające dodatek muszą złożyć wniosek, jeśli nadal chcą go pobierać. Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia, bo dzięki temu uda się zachować ciągłość w wypłacie świadczenia.

800 plus. Od 1 lutego nabór wniosków

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, ale na jego wypłatę będą musiały trochę poczekać. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja br. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca br. z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając wniosek po 30 czerwca, 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którym dopiero urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, licząc od dnia narodzin. W takim przypadku otrzymają środki z wyrównaniem od tej daty.

Od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Będzie kolejna waloryzacja?

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. Na początku ubiegłego roku nastąpiła jego waloryzacja do kwoty 800 zł. Podwyżka nastąpiła z automatu. Czy można spodziewać się podwyżki 800 plus? Pytanie w tej sprawie usłyszała niedawno w Radiu Zet ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Nie toczą się żadne prace na temat 800 plus. Ani likwidacja, ani żadne reformy – odpowiedziała szefowa resortu rodziny.

