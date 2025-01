Będzie obniżka wieku emerytalnego dla mężczyzn? Zaskakująca deklaracja ministry pracy

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej była w czwartek gościem Radia Zet. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana była m.in. czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? – Na pewno nie należy podnosić wieku emerytalnego. Zachęty tak, przymus nie. Jestem zwolenniczką tego, by taką politykę rynku pracy, społeczną wprowadzać, by jak najwięcej osób mogło i chciało dłużej pracować. Ale nie musiało ustawowo – odpowiedziała szefowa resortu pracy.

Ministra pracy o zrównaniu wieku emerytalnego

Odnosząc się do niedawnej opinii kandydatki Lewicy na prezydenta Magdaleny Biejat, która opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego, Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że wspiera jej postulaty i zgadza się co do tego, że „trzeba dążyć, by jak najwięcej osób chciało, mogło, było w stanie pracować jak najdłużej, bo tego potrzebujemy".

– Polska gospodarka potrzebuje rąk do pracy, da się to osiągnąć poprzez prowadzenie polityki rynku pracy, która będzie zachęcała, motywowała, a nie ustawowo przymuszała osoby po przekroczeniu wieku emerytalnego do dalszej aktywności zawodowej – powiedziała ministra pracy.

– Gdybyśmy mieli zrównywać wiek emerytalny na twardo, musielibyśmy dążyć do tego, by raczej obniżyć dla mężczyzn, niż podnosić dla kobiet – dodała, powtarzając, że „podniesienie wieku emerytalnego w ogóle nie wchodzi w grę".

Przypomnijmy, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. W 2012 roku gabinet Donalda Tuska wprowadził reformę emerytalną, zakładającą stopniowe wydłużanie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Reforma za została pięć lat później wycofana przez rząd PiS, wskutek czego przywrócono dawny wiek emerytalny.

Z przeprowadzonego w zeszłym roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko 47 proc. Polaków chce zrównania wieku emerytalnego, podczas gdy 42,5 proc. jest przeciwnego zdania. Co dziesiąty uczestnik badania nie ma w tej sprawie zdania.

Będzie 1000 plus?

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej była również pytana, czy możliwe jest podniesienie świadczenia 800 plus do kwoty 1000 zł. – Nie toczą się żadne prace na temat 800 plus. Ani likwidacja, ani żadne reformy – odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

