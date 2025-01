Część seniorów otrzyma wyższe świadczenia wcześniej. Wszystko z jednego powodu

Już za niespełna dwa miesiące nastąpi najbardziej wyczekiwany przez seniorów moment w roku. Chodzi o waloryzację rent i emerytur. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że wskaźnik waloryzacji wyniesie w tym roku 5,82 proc. To znacznie mniej niż w latach poprzednich (w 2023 roku było to niemal 15 proc., a przed rokiem ponad 12 proc.), co ma związek z niższa inflacją.

Przy takim wskaźniku minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto, co oznacza, że najniższe świadczenia pójdą w górę o ok. 103 zł brutto. Taka będzie też wysokość 13. i 14. emerytury. Pierwszy z dodatków zostanie wypłacony w kwietniu. Wypłata drugiego najpewniej nastąpi jesienią. Z wyliczeń, które przedstawia Money.pl wynika, że średnie świadczenia emerytalne (3500 zł) wzrosną o nieco ponad 200 zł, a jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 5000 zł, dostanie 291 zł więcej.

Emerytury wcześniej niż zwykle

Każdego roku waloryzacja rent i emerytur następuje wraz z początkiem marca. Tak będzie również w tym roku, choć niektórzy otrzymają wyższe świadczenia jeszcze w lutym. Ma to związek z takim a nie innym układem kalendarza. W tym roku 1 marca przypada w sobotę, co oznacza, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca, otrzymają zwaloryzowaną emeryturę już w lutym. Zgodnie z zasadą, jeśli termin wypłaty przypada w dzień niepracujący, świadczenia przelewane są dzień lub dwa wcześniej.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany w lutym. Nie można wykluczyć, że będzie on wyższy niż wspomniane 5,82 proc. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk optuje za tym, by waloryzacja wyniosła 8,55 proc. Przy ustalaniu wysokości wskaźnika brana pod uwagę jest nie tylko inflacja, ale też wysokość średniego wynagrodzenia. Resort pracy chce, by uwzględniano już nie 20 proc., a 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przy wskaźniku 8,55 proc., minimalna emerytura wzrosłaby do poziomu 1933,23 zł, co oznaczałoby wzrost o ponad 152 zł.

