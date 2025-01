Od marca seniorzy mogą otrzymać ponad 6,5 tys. zł miesięcznie. Jest kluczowy warunek

W październiku zeszłego roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu honorowym. Zastąpiła ona dotychczasowy – pozaustawowy – mechanizm przyznawania świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat. Od 1 stycznia osobom tym przysługuje świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł brutto miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana w marcu. Jako że rząd przewiduje w tym roku waloryzację rent i emerytur na poziomie 5,82 proc., świadczenie honorowe może wzrosnąć do kwoty 6590,91 zł brutto.

Świadczenie honorowe. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać?

ZUS przypomina, że zgodnie ze wspomnianą ustawą świadczenie honorowe będzie przysługiwało osobom, które:

posiadają obywatelstwo polskie,

skończyły 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyły 100 lat mają prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty.

W przypadku spełnieniu powyższych warunków prawo do świadczenia honorowego przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Muszą to natomiast zrobić osoby, które ukończyły 100 lat, ale nie mają prawa do emerytury.

Decyzję ws. przyznania świadczenia honorowego seniorzy otrzymają z właściwego organu emerytalnego lub rentowego: ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości.

Ile osób pobiera świadczenie?

Warto podkreślić, że liczba osób uprawnionych do świadczenia honorowego z roku na rok rośnie. W 2024 roku świadczenie pobierało w Polsce 3,3 tys. osób. Jak podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 1363 seniorów z tego grona to emeryci i renciści KRUS. Na początku 2022 roku – jak przekazywał nam ZUS – świadczenie honorowe należało się 2,6 tys. osobom. – Liczba osób pobierających emerytury wyjątkowe z tytułu ukończenia 100 lat wyniosła w lutym 2022 r. ok. 2,6 tys. – informował „Wprost" Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Z prognoz Ministerstwa Finansów wynika, że w 2040 roku liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys., a w 2080 roku nawet 124 tys.

Najstarszą uprawnioną do pobierania świadczenia honorowego jest mieszkanka Podkarpacia, pani Anna, która urodziła się w lutym 1915 roku i wkrótce skończy 110 lat.

