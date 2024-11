Część rodziców otrzymuje 400 plus. Kiedy ZUS zmniejsza popularne świadczenie?

Na początku tego roku 800 plus zastąpiło dotychczas wypłacane świadczenie 500 plus. Interia.pl przypomina, że w niektórych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie wypłaca 800 zł, a jedynie połowę tej kwoty.

Kiedy 800 plus jest dzielone na pół?

Chodzi o sytuację, gdy świadczenie wysyłane jest w dwóch przelewach po 400 zł do dwóch innych osób. ZUS zdecydował, że w przypadku rodziców, którzy wychowują dziecko w ramach opieki naprzemiennej, świadczenie 800 plus dzielone jest po połowie. 800 plus udzielane jest na jedno dziecko, ale rozdysponowane na dwóch opiekunów.

Sytuacja komplikuje się, gdy do ZUS wpływają dwa wnioski dotyczące jednego dziecka. Dzieje się tak, gdy np. rozwodzący się rodzice nie mogą porozumieć się, kto ma zgłosić się po świadczenie. W takiej sytuacji przedstawiciele ZUS kontaktują się z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia sprawy. Dopóki to nie nastąpi, pieniądze nie zostaną przesłane.

– Gdy zaczynamy sprawdzać, wtedy okazuje się, że np. rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka – podkreśla cytowana przez portal Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS.

20 tys. osób straciło 800 plus

Bywają również sytuacje, gdy wypłata 800 plus jest wstrzymywana. Dotyczy to ukraińskich rodzin. Jak już informowaliśmy, wraz z początkiem września nastąpiła zmiana przepisów zgodnie z którą wypłata świadczenia uzależniona jest od tego, czy dzieci z Ukrainy uczęszczają do polskich szkół. Obowiązek ten obejmuje roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce, szkołę podstawową oraz szkoły ponadpodstawowe. Wyjątek stanowią osoby, które uczą się w ostatniej klasie ukraińskiej szkoły (nie muszą uczęszczać do polskiej placówki, mogą dokończyć edukację w formie online).

Nowe przepisy spowodowały zmniejszenie liczby wypłat 800 plus dla ukraińskich rodzin. Z danych przedstawionych przez wiceministrę edukacji Joannę Muchę wynika, że ok. 20 tys. ukraińskich dzieci nie stawiło się od września w polskich szkołach, co skutkowało odebraniem prawa do świadczenia.

Czytaj też:

Czy Polacy chcą nadal 800 Plus? Nowy sondaż zaskakujeCzytaj też:

Będzie kolejny wolny dzień? Tym razem nie dla wszystkich