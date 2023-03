500 plus wzrośnie do 800 zł? Ważna deklaracja polityka PiS

Obietnica wprowadzenia 500 plus zapewniła Zjednoczonej Prawicy zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Program "Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie wypłacano na drugie i kolejne dziecko (przy pierwszym dziecku obowiązywał próg dochodowy), w lipcu 2019 roku rozszerzono je na każde dziecko.

Będzie waloryzacja 500 plus?

Zarówno wprowadzenie 500 plus, jak i późniejsze rozszerzenie świadczenia miało miejsce w diametralnie innej sytuacji gospodarczej niż obecnie. Ekonomiści szacują, że wskutek rekordowej inflacji jego realna wartość to obecnie ok. 340 zł. Stąd pojawiają się głosy dotyczące konieczności waloryzacji 500 plus.

Choć przedstawiciele rządu publicznie zaprzeczają, że waloryzacja 500 plus jest planowana, to jak wynika z informacji „Super Expressu" Zjednoczona Prawica ma w planach ogłoszenie takiej podwyżki i będzie to jeden z najważniejszych elementów wyborczego programu koalicji rządzącej.

O jakiej konkretnie waloryzacji mowa? Rąbka tajemnicy uchyla w rozmowie z tabloidem eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. – Waloryzacja 500 plus jest potrzebna i byłaby bardzo dobra. Musi jednak brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. Jeśli będzie to możliwe, to należy podnieść świadczenie do np. 800 zł – mówi Czarnecki.

Wprowadzenie progu dochodowego nieuniknione?

Z tą opinią zgadza się były europoseł PiS, obecnie poseł klubu tej partii i członek Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Według polityka należy jednak wprowadzić kryterium dochodowe.

– Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł – mówi Cymański. – Przy tym dodatku trzeba wprowadzić progi dochodowe – dodaje.

O tym, że wprowadzenia kryterium dochodowego przy 500 plus nie będzie mówił dziś w internetowej części audycji "Sedno Sprawy" Radia Plus poseł PiS, a zarazem jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego Marek Suski, podkreślając, że „wszystkie dzieci nasze są i wszystkie dzieci mają być zaopiekowane". Polityk unikał odpowiedzi na pytanie o waloryzację świadczenia.

Suski o podatku od nadmiarowych zysków: Wariant strzygący, a nie obdzierający ze skóry