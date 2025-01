Kolejne ułatwienie dla podatników. Uruchomiono specjalną aplikację

W połowie lutego Ministerstwo Finansów udostępni w internecie wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe PIT. Wystarczy zalogować się w e-Urzędzie Skarbowym (podatki.gov.pl), sprawdzić deklarację i ją zaakceptować.

W tym roku pojawiło się kolejne ułatwienie dla podatników. Resort finansów poinformował o uruchomieniu aplikacji, która umożliwia korzystanie z e-Urzędu Skarbowego na telefonie.

Rozliczenie z fiskusem. Nowe ułatwienie dla podatników

Wiceminister finansów, a zarazem wiceszefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Małgorzata Krok wyjaśnia, że inaczej niż w przypadku e-Urząd Skarbowy na stronie internerowej, użytkownicy aplikacji tylko raz się logują na swoim profilu zaufanym, a następnie wchodzą już do aplikacji z wykorzystaniem numeru PIN lub biometrii. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podpisu elektronicznego.

– Dane nie są przechowywane na urządzeniu, toteż nawet po zgubieniu telefonu są one bezpieczne. Istnieje także możliwość wyłączenia z poziomu strony internetowe dostępu do aplikacji, co jest korzystne właśnie w sytuacji, kiedy zgubiliśmy telefon – tłumaczy Krok.

Aplikacja e-Urząd Skarbowy pozwala na składanie deklaracji podatkowych takich jak PIT, CIT, VAT, a także na rozliczenie podatków od spadków i darowizn. Dostępne są również formularze rejestracyjne oraz dokumenty związane z procedurą SME.

Jak zauważa serwis mycompanypolska.pl, jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji jest możliwość opłacania podatków za pomocą przelewów online lub BLIKa. W połowie lutego zostanie wprowadzona kolejna opcja – płatność kartą, podobna do tej stosowanej w sklepach internetowych.

Aplikacja będzie na razie dostępna dostępna dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiciele resortu finansów zapowiadają jednak jej dalszy rozwój. W przyszłości aplikacja umożliwi składanie rozliczeń przez pełnomocników, co będzie istotnym udogodnieniem dla doradców podatkowych i adwokatów. Planowane jest również poszerzenie zakresu dostępnych e-deklaracji z wstępnie wypełnionymi polami.

Czytaj też:

Blisko 5 mln Polaków korzysta z tej ulgi. Fiskus zwraca średnio 1524 złCzytaj też:

Wielki sukces Polki. Odkryła nowe grzyby na drugim końcu świataCzytaj też:

Skarbówka kontroluje Polaków. W tych sytuacjach będą cię wzywać