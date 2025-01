Prawie 5 mln Polaków korzysta z tej ulgi. Fiskus zwraca średnio 1524 zł

Rozliczenie z fiskusem coraz bliżej. W połowie lutego Ministerstwo Finansów udostępni w sieci wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe PIT. Wystarczy zalogować się w e-Urzędzie Skarbowym (podatki.gov.pl), sprawdzić deklarację i ją zaakceptować. Należy jednak pamiętać, że rozliczenie nie będzie uwzględniało wszystkich ulg, dlatego jeśli chcemy skorzystać z odliczeń, musimy je nanieść sami.

Z jakich ulg podatkowych najczęściej korzystamy?

Polacy chętnie korzystają z przysługujących im ulg. Dzięki nim pomniejszają kwotę oddawaną państwu. Z danych Ministerstwa Finansów, które przytacza „Fakt" wynika, że w 2023 roku najpopularniejsza była ulga na dzieci, gdzie przeciętna kwota odliczenia na podatnika to 1524 zł. Skorzystało z niej 4,6 mln podatników.

Ulga skierowana jest do rodziców dzieci:

małoletnich;

otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną — bez względu na ich wiek;

do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują — jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (limit zarobków dziecka w tym przypadku jest równy 21 tys. 371 zł i 52 gr).

Ponad 1,2 mln osób skorzystało w 2023 roku z nowego rozwiązania, jakim jest ulga dla związkowców. Pozwala ona odliczyć opłacone składki członkowskie. Ulga pozwala odliczyć składki w maksymalnej wysokości 840 zł. To udogodnienie podatkowe dotyczy zarówno osób, które samodzielnie regulują składki, jak i tych, którym składki są potrącane przez płatnika.

Niewiele mniej, bo 1 mln podatkników skorzystało z ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona odliczyć wydatki na rehabilitację, dojazdy do lekarza, a także na leki przepisane na receptę przez lekarza. Przeciętna kwota odliczenia to 3147 zł. Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Prawie pół miliona podatników skorzystało z ulgi na darowizny na organizacje pożytku publicznego, która pozwala na odliczenie do 6 proc. dochodu na wybraną organizację. Przeciętna kwota odliczenia to 893 zł. W ramach ulgi można odliczyć także wydatki na cele kultu religijnego. Skorzystało z niej 176 tys. podatników, a przeciętna kwota odliczenia to 1543 zł.

Ulga na internet do 760 zł

Zbliżona grupa podatników skorzystała z ulgi na internet, gdzie przeciętna kwota odliczenia wyniosła 626 zł. Dzięki tej uldze można odliczyć rachunki związane z korzystaniem z sieci przez dwa kolejne lata kalendarzowe. Nie można jednak przekroczyć kwoty 760 zł rocznie, co oznacza, że nawet jeśli opłaty za internet są wyższe i wynoszą np. 840 zł rocznie, to odliczymy je tylko do kwoty 760 zł.

