Fatalna kondycja ukraińskiej gospodarki. Tylko jedna branża dobrze sobie radzi

Trwająca od niemal 14 miesięcy rosyjska inwazja wpłynęła dramatycznie na ukraińską gospodarkę. Według raportu fundacji World For Ukraine skurczyła się ona o co najmniej jedną trzecią. Serhij Łobojko, kierownik kijowskiego Centrum Rozwoju Innowacji, stwierdził w raporcie, że aż 80 proc. przedsiębiorstw chyli się ku upadkowi lub całkowicie przestało działać.

Ukraińska gospodarka. Tylko jeden sektor się rozwinął

Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że na Ukrainie pozostało ok. 95 proc. przedsiębiorstw, a aż 92 proc. firm jest w jakiś sposób zaangażowanych w działania wojenne. Mimo trudnych okoliczności wiele przedsiębiorstw wykazało się sporą odpornością i stara się jakoś funkcjonować, a blisko dwie trzecie firm wciąż wypłaca pełne wynagrodzenia pracownikom.

Z raportu wynika, że w czasie wojny stosunkowo dobrze radzi sobie jedynie branża IT, który w większości pracuje zdalnie. Sektor ten wręcz rozwinął się w okresie konfliktu, przyspieszając proces cyfryzacji kraju. Autorzy raportu zwracają uwagę, że doprowadzono nawet do polsko-ukraińskiej współpracy cyfrowej, która jest wysoce konkurencyjna, ponieważ oba kraje łącznie produkują więcej specjalistów IT niż USA.

W jakiej branży dzieje się najgorzej? W dokumencie zwrócono uwagę na szczególnie poważne straty w sektorze rolnym, które z jednej strony wynikają ze zniszczenia infrastruktury (ok. 6,6 mld dol.), z drugiej są efektem zakłóceń logistycznych i niskich zbiorów (utracone dochody w kwocie ok. 34 mld dol.).

