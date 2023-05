500 plus po 7 latach. Ci, którzy nie ruszali pieniędzy zgromadzili ogromne oszczędności

W poprzedni weekend podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, lider tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od nowego roku nastąpi waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. Lider partii rządzącej liczy na to, że podniesienie świadczenia zapewni jego formacji wyborczy sukces, tak jak to miało miejsce 8 lat temu.

7 lat 500 plus

W kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku wprowadzenie 500 plus było sztandarową propozycją formacji Kaczyńskiego i w opinii komentatorów w znacznej mierze przyczyniło się do powrotu PiS-u do władzy. Niedługo po zwycięstwie wyborczym ugrupowania przegłosowano ustawę dotyczącą programu "Rodzina 500 plus", a następnie została ona podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę (program ten był ważną obietnicą również w kampanii prezydenckiej kandydata PiS). Świadczenie w wysokości 500 zł weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo obowiązywało na drugie i kolejne dziecko, w przypadku pierwszego dziecka obowiązywało kryterium dochodowe – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać 800 zł, a w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem 1200 zł. W lipcu 2019 roku, przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi program rozszerzono na pierwsze dziekco, tym samym zniesiono kryterium dochodowe.

Choć dzisiejsza realna wartość 500 plus jest znacznie niższa niż w momencie wprowadzenia świadczenia, to w sytuacji posiadania potomstwa każdy grosz się przydaje. Policzyliśmy jednak, jakie środki zgromadziły osoby, które zdecydowały się 500 plus nie ruszać, tylko odkładać te środki do banku bądź na strych.

Ile zaoszczędzili ci, którzy nie ruszali 500 plus?

Zastosowaliśmy trzy warianty. Pierwszy to osoby, które pobierają 500 plus na jedno dziecko od kwietnia 2016 roku (było to możliwe dzięki wspomnianemu kryterium dochodowemu), drugi to osoby pobierające świadczenie od początku jego funkcjonowania na drugie i kolejne dziecko (policzyliśmy dla dwójki dzieci). Trzeci wariant to osoby pobierające 500 plus na jedno dziecko od lipca 2019 roku, czyli po rozsrzeniu programu. W pierwszym przypadku w ciągu minionych siedmiu lat zgromadzono 42 500 zł, w drugim wariancie 85 000 zł, z kolei w wariancie trzecim, w ciągu ostatnich niemal czterech lat zaoszczędzono 23 000 zł.

Jak wyliczało niedawno Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, długi okres finansowania programu – od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości – sprawia, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł na jedno dziecko. Jeśli waloryzacja dojdzie do skutku, suma ta będzie większa.

