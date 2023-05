Po 800 plus PiS ogłosi 15. emeryturę? Maląg: „Wystarczy..."

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była w środę gościem programu „Gość Wydarzeń" w Polsat News. W rozmowie pojawił się m.in. wątek pierwszego sondażu dotyczącego waloryzacji 500 plus do kwoty 800 zł.

Maląg o sondażu ws. 800 plus

Z badania UCE RESEARCH na zlecenie Onetu wynika, że zdaniem 46 proc. respondentów nie jest to dobry pomysł. Przeciwnego zdania jest łącznie 36,7 proc. badanych. 10,3 proc. ankietowanych oceniło, że nie ma zdania w tej sprawie, a 7 proc. osób biorących udział w sondażu wybrało opcję „nie obchodzi mnie to". Na pytanie PiS czy „przestrzelił" z propozycją waloryzacji, Maląg odpowiedziała:

– Nie, nie sądzę. Patrzymy przede wszystkim w przyszłość, mamy przemyślane działania, które zostały ogłoszone na ostatniej konwencji. Te głosy nie są może jeszcze utrwalone – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– Zmieniamy sytuację polskich rodzin. Można powiedzieć, że to swoisty przewrót kopernikański od roku 2015, kiedy wprowadziliśmy świadczenie 500 plus. Dzisiaj ta nowa odsłona 800 plus, które będzie od stycznia 2024 roku. To przede wszystkim jest inwestycja w rodzinę – dodała.

Maląg poinformowała, że najprawdopodobniej w czerwcu rząd przyjmie ustawę ws. 800 plus, a następnie trafi ona do Sejmu. – Myślę, że zamkniemy (sprawę – red.) na pewno w tej kadencji – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej.

Odnosząc się do pomysłu Polskiego Stronnictwa, by waloryzacja 500 plus dotyczyła jedynie pracujących, Maląg powiedziała, że byłoby to „dzielenie Polaków". Podkreśliła, że rząd nie wprowadzi kryterium dochodowego.

– Nie będziemy wprowadzać kryterium dochodowego. (...) Nam zależy, żeby to była inwestycja w rodzinę, przyszłość. Świadczenie ma być powszechne. Nie może tu być podziału między rodziców pracujących i niepracujących. Tej zasady się będziemy trzymać – zapewniła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Rząd wprowadzi 15. emeryturę?

W finalnej części rozmowy Maląg usłyszała pytanie, o to czy 15. emerytura będzie kolejną „bombą kampanijną" PiS. – Nie musi być „piętnastka", wystarczy „czternastka" – odpowiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. 14. emerytury. Jak podkreślił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki, świadczenie będzie wypłacane na stałe.

– Wcześniej było ono przekazywane, ale dziś Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To fundamentalna zmiana – powiedział szef rządu. – To kolejny kamień milowy do poprawy losu i poprawy poziomu życia naszych babć, dziadków, mam i ojców, którym powinniśmy podziękować – dodał.

