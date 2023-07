Przez zmiany klimatyczne straciliśmy 70 mld zł. Może być jeszcze gorzej

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazuje, że na przestrzeni ostatnich 40 lat straty poniesione w Polsce w wyniku zmian klimatycznych kosztowały 16 mld euro, czyli ok. 70 mld zł. Tylko w 2021 roku łączna wartość wypłaconych szkód z tytułu katastrof naturalnych wyniosła 994 mln zł.

Zmiany klimatyczne. Czekają nas gigantyczne straty?

W latach 2016-2021 zakłady ubezpieczeń zgłosiły do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 237 katastrof naturalnych, z tytułu których wypłaciły 3,622 mld zł odszkodowań. Większość z wypłaconych w 2021 roku w Polsce szkód z tytułu katastrof naturalnych (970 mln zł) została przeznaczona na pokrycie szkód wyrządzonych przez deszcze nawalne, podtopienia, burze, grad i huragany.

Twórcy raportu podkreślają, że Polska musi liczyć się z większymi stratami niż w ciągu ostatnich czterech dekad, jeśli zrealizują się pesymistyczne prognozy dla Polski w związku ze zmianami klimatycznymi.

W raporcie przypomniano, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to wzrost globalnej temperatury o 2 st. C do 2050 roku. Jeśli ów scenariusz się ziści, to ekstremalne susze będą pojawiać się 2,4 razy częściej niż w okresie przed erą przemysłową.

Pozytywny scenariusz dla Polski – zakładający realizację celu określonych w Porozumieniu Paryskim – zakłada spadek PKB o 3 proc. Z kolei scenariusz negatywny (w sytuacji gdy wzrost temperatur będzie zgodny z pesymistycznymi prognozami) prognozuje spadek PKB o ponad 10 proc.

Eksperci od lat podkreślają, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, należy spodziewać się dalszego znacznego wzrostu negatywnych skutków ekstremalnych zdarzeń pogodowych. O jakich działaniach mowa? Wskazuje się m.in. planowanie przestrzenne uwzględniające potencjalne ryzyka klimatyczne, wprowadzanie zaktualizowanych norm budowlanych, utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów inżynieryjnych czy wymiana informacji.

Straty w UE. Prawie 500 mld euro

O ile straty w Polsce – w ciągu ostatnich 40 lat – spowodowane zmianami klimatycznymi wyniosły 16 mld euro, to – jak wynika z danych zamieszczonych w raporcie – straty wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej wyniosły 487 mld euro.

Największe straty przyniosły huragan IDA w USA (65 mld dol.) oraz powódź Bernd w Europie (54 mld dol.).

