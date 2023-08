PiS chce zapytać o wiek emerytalny. Polacy są w tej kwestii jednoznaczni

W sobotę rano była premier Beata Szydło ujawniła drugie pytanie, które Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom w referendum. – Kolejne pytanie referendalne: Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? – zapowiedziała szefowa rządu w latach 2015-2017 w opublikowanym spocie.

Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego

To właśnie w okresie rządów Beaty Szydło doszło do przywrócenia wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ten sposób zlikwidowano reformę emerytalną gabinetu Donalda Tuska, która zakładała stopniowe wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. – Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach. A kazali im pracować prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom – mówi Szydło w spocie.

Z niedawnego sondażu agencji badawczej Smartscope wynika, że 47 proc. Polaków uważa, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony (52 proc. kobiet, 43 proc. mężczyzn). 44 proc. respondentów opowiada się natomiast za zrównaniem wieku emerytalnego (36 proc. kobiet, 53 proc. mężczyzn), zaś jedynie 20 proc. ankietowanych uważa, że powinniśmy pracować dłużej (14 proc. kobiet, 26 proc. mężczyzn). Z badania IBRiS dla Radia Zet wynika natomiast, że obniżki wieku emerytalnego chce 44,8 proc. respondentów, zaś co trzeci Polak opowiada się za jego podniesieniem (32,4 proc.). Tylko 20,4 proc. badanych popiera pozostawienie wieku emerytalnego na dotychczasowym poziomie.

Przypomnijmy, że w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ujawnił treść pierwszego pytania w referendum. Brzmi ono: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Kolejne pytania mają zostać ujawnione w najbliższych dniach. Z kolei w czwartek Sejm ma zająć się wnioskiem o zarządzenie referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów parlamentarnych 15 października.

