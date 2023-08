Kapsuła do spania na Lotnisku Chopina. „Cena z kosmosu"

– Masz długą przesiadkę? A może przyjechałeś wcześniej i chcesz wygodnie poczekać na lot? Teraz możesz skorzystać z kapsuły do spania na Lotnisku Chopina – czytamy w komunikacie zamieszczonym na facebookowym profilu lotniska.

Kapsuła do spania. Kto może skorzystać?

Kapsuła do spania to specjalna strefa, która – jak wyjaśnia Lotnisko Chopina – powstała z myślą o pasażerach podróżujących przez Warszawę w tranzycie. Dostępna jest jednak również dla wszystkich podróżnych wylatujących z Warszawy do krajów poza strefę Schengen.

– Kapsuły posiadają wygodny materac i mają ponad 220 cm długości, dzięki czemu każdy będzie mógł korzystać z niej komfortowo. W cenie, poza możliwością odpoczynku, otrzymujesz opaskę na oczy, zatyczki do uszu, kapcie, poduszkę oraz koc – podano w komunikacie.

Podróżni nie muszą obawiać się o to, co w czasie ich odpoczynku stanie się z bagażem. – Pod materacem znajduje się specjalny schowek, w którym zmieści się walizka kabinowa – informuje lotnisko. – Podróżni, którzy wykupią nocleg w kapsule, będą mogli również bezpłatnie skorzystać z wysokiej klasy fotelu do masażu – dodano.

Jakie ceny?

Ile kosztuje odpoczynek w kapsule? Za jedną godzinę trzeba zapłacić 60 zł, za dwie – 110 zł. Każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 40 zł.

W komentarzach pod komunikatem wielu internautów zwraca uwagę właśnie na kwestię ceny.

„Ceny odlot", „W pięciogwiazdkowym hotelu doba wychodzi taniej ze śniadaniem", „Pomysł super, ale cena z kosmosu" – to tylko niektóre z komentarzy. Nie brakuje jednak opinii, iż kapsuła do spania to „coś czego brakowało na Lotnisku Chopina od lat".

Na razie kapsuła do spania będzie czynna w godzinach 19.00 – 7.00. W późniejszym etapie ma jednak funkcjonować całą dobę.

