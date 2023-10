Rada Miejska Wrocławia pisze do rządu. Chodzi o finansowanie lekcji religii

Jak informuje Radio Wrocław, Rada Miejska Wrocławia przegłosowała ważny apel dotyczący finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Decyzja radnych została przekazana do władz centralnych.

Wrocław nie chce finansować lekcji religii

Jak wynika z głosowania, wrocławscy radni opowiedzieli się za przesunięciem finansowania lekcji religii w szkołach na rzecz budżetu centralnego. Wcześniej podobne decyzje podjęli przedstawiciele Częstochowy i Krakowa.

Radni, którzy zbierali podpisy pod apelem do rządu, zaznaczają, że budżet miasta ma obecnie o wiele ważniejsze wydatki niż finansowanie lekcji religii we wrocławskich szkołach. – Jeśli rząd chce finansować takie lekcje, to powinien to robić z własnych pieniędzy – powiedział w Radiu Wrocław radny Nowej Lewicy Dominik Kłosowski.

Przeciwko apelowi do rządu głosował m.in. radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Pieńkowski. Jego zdaniem proponowane rozwiązanie byłoby niezgodne z Konstytucją i Konkordatem. – Więc jeżeli wnioskodawcy chcą zmieniać prawo, to powinni udać się bezpośrednio do parlamentu, do swoich przedstawicieli – powiedział.

Częstochowa i Kraków przeciwko finansowaniu lekcji religii

Jeszcze przed decyzją Rady Miasta we Wrocławiu, podobne decyzje podjęto w Krakowie i Częstochowie. W uchwale władz Częstochowy czytamy, że „W związku z rosnącymi, niezależnie od miasta, kosztami obsługi systemu edukacji, Rada Miasta Częstochowy apeluje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy” .

Na apel odpowiedziała kontrowersyjna kurator Barbara Nowak. W portalu X napisała, że „Lewackich radnych z Częstochowy i Krakowa, którzy chcą zlikwidować finansowanie lekcji religii, pytam czy śladem swoich komunistycznych protoplastów planują w kolejnych działaniach powrócić do więzienia katolików i mordów księży? Do niszczenia kościołów?” (pisownia oryginalna).

