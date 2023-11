Pokazali 10 najmłodszych milionerek w Polsce. Nie mają 40 lat, a już fortunę na koncie

Liga 50 najbogatszych Polek bywa pogardliwie nazywana ligą rozwódek, które jedyne, co zrobiły, to tylko kiedyś dobrze wyszły za mąż. Nie dość, że to nieprawda, to na dodatek wśród najbogatszych Polek jest mnóstwo młodych kobiet, które jeszcze nawet nie zdążyły wyjść za mąż. O rozwodach nie mówiąc.

W najnowszej edycji Listy 50 najbogatszych Polek co piąta bohaterka nie ma jeszcze 40 lat. Połowa z tych najmłodszych do majątku doszła sama. Kilka pozostałych pracuje w rodzinnej firmie, w której ma udziały. Ale poza paniami, które wystąpiły w rankingu 50 najbogatszych Polek jest jeszcze kilka, które na listach najbogatszych w ogóle nie występują. Być może dopiero na nich wystąpią. Część z nich do majątku doszła sama. Część po latach pracy w firmie rodziców, objęła właśnie udziały w firmie. Oto najmłodsze milionerki w Polsce, które jeszcze nie obchodziły swoich czterdziestych urodzin.