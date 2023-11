Poczta Polska pilnie potrzebuje pracowników. Wiemy, ile można zarobić

– Listopad i grudzień to okres największego ruchu w obszarze e-commerce. Ze względu na przypadające święta, tj. Mikołajki, Boże Narodzenie i Sylwester, klienci na całym świecie wpadają w wir zakupów. Da firm logistycznych i kurierskich, w tym Poczty Polskiej, oznacza to wzmożony ruch i obsługę rekordowej liczby zamówień. Aby sprawnie podołać tym wyzwaniom, potrzebne są dodatkowe ręce do pracy – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Kogo szuka Poczta Polska?

Poczta Polska poszukuje pracowników do sortowania, transportu i doręczania przesyłek. Co istotne, praca w sortowni nie wymaga kwalifikacji i doświadczenia. W przypadku kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t). Od kurierów często oczekuje się posiadania własnego samochodu.

– Oferta pracy sezonowej to zatrudnienie na umowę zlecenie do końca roku. W niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na umowę o pracę – podkreśla spółka.

Ile można zarobić?

Ile można zarobić? Spółka konkretnych stawek nie podaje, podkreślając, że są one zróżnicowane w zależności od regionu i charakteru pracy. Poczta Polska zwraca uwagę, że w przypadku studentów, ze względu na to, że od ich wynagrodzeń nie są potrącane składki ZUS i nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy (PIT), stawka brutto równa się stawce netto.

Z danych, które podaje Interia.pl wynika, że pracownik sortowni w Warszawie może liczyć na 27 zł brutto/h w dzień i 29 zł brutto/h w nocy, zaś kierowca samochodu do 3,5 tony na 28 zł brutto/h, a kierowca samochodu powyżej 3,5 tony – 33 zł brutto/h.

– Oferty pracy wciąż czekają w całej Polsce, szczególnie jednak poszukiwani są pracownicy m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie/ Niepołomicach (tylko sortownia) – podaje Poczta Polska.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej firmy.

Czytaj też:

Poczta Polska ramię w ramię z chińskimi elektrykamiCzytaj też:

Ważne zmiany dla pracowników. Firma będzie musiała zwrócić pieniądze już nie tylko za okulary