Na co pójdą pieniądze z KPO? Są konkretne kierunki

Wypłaty ze środków pozyskanych w ramach pierwszej transzy Krajowego Planu Odbudowy można spodziewać się w kwietniu – ustaliła „Rzeczpospolita” w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na co zostaną wydane pieniądze z KPO

Wniosek o wypłatę 6,9 mld euro został złożony 15 grudnia. W tym roku rząd planuje złożyć cztery kolejne wnioski na pieniądze z KPO w łącznej kwocie ok. 120 mld zł.

A co z 5 mld euro, które już zostały wypłacone? Zostaną przeznaczone w głównej mierze na projekty dotyczące transformacji energetycznej w postaci preferencyjnych pożyczek czy innych zwrotnych form finansowania (część pożyczkowa KPO) na planowane do uruchomienia projekty w 2024 r. Zaliczka z części dotacyjnej programu REPowerEU zostanie przekazana do Polskiego Funduszu Rozwoju na bieżące finansowanie uruchomionych inwestycji, które są realizowane w ramach KPO.

Przedsięwzięcia na ten rok będą wybierane w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. Środki z zaliczki będą pokrywały dalsze wydatki ostatecznych odbiorców wsparcia, w tym w części dot. zielonej transformacji.

Efektywność energetyczna, OZE, energooszczędne budownictwo

Konkretów dotyczących celów wydatkowania jeszcze nie ma, ale „Rz” dowiedziała się na jakie cele trafią tegoroczne pieniądze. „Ponad 4,5 mld euro zaliczki w części pożyczkowej REPowerEU zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów, a następnie do resortów realizujących inwestycje pożyczkowe KPO. Te środki mają przyspieszyć realizację części pożyczkowej KPO i pomóc zawierać pierwsze umowy na realizację projektów, m.in. dotyczących zielonej transformacji miast (inwestycja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za ok. 9 mld euro), efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach (Ministerstwo Aktywów Państwowych, 300 mln euro), inwestycji w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw o niskich i średnich dochodach (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 582 mln euro)” – wylicza „Rz”.

Pożyczkowe inwestycje, które mogą być finansowane w kolejnych miesiącach 2024 r., dotyczą m.in. magazynowania energii oraz funduszu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej.

Jak rozsądnie wydać miliardy z KPO?

Eksperci jednak przestrzegają przed wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy na te inwestycje, gdzie już teraz łatwo pozyskać środki jak np. na budowę farm fotowoltaicznych.

– Te inwestycje są coraz bardziej opłacalne. Warto więc nie wydawać tych środków, na te inwestycje, które jak źródła OZE opłacają się coraz bardziej. Warto zatem postawić na inwestycje potrzebne, a te które nie przyniosą szybko wysokiej stopy zwrotu. Mowa tu o termomodernizacji i efektywności energetycznej. Te inwestycje zwrócą się nam, ale długoterminowo – komentuje dr Maciej Bukowski, prezes Fundacji WISE – Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych.

Podpowiada, że warto inwestować środki tam, gdzie efekty nie zobaczmy krótkoterminowo, ale w perspektywie długoterminowej jak wymiany źródeł ciepła. „Antyprzykładem” inwestycyjnym są według niego koleje, w które włożono miliardy złotych, a efekty odbiegają od założeń. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza wydają mu się dużo bardziej zasadne.

