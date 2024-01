Będzie zrównanie wieku emerytalnego? Jasna deklaracja współpracownika premiera

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula w niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedziała m.in., że dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego jest „nieunikniona". – Z jednej strony jednak jest nierówność i dyskryminacja ze względu na wiek, z drugiej – niższe przeciętnie o 1000 zł, czasem głodowe wręcz emerytury żyjących dłużej kobiet. Stąd na razie propozycja Lewicy o rencie wdowiej, która miałaby pomóc kobietom żyć na lepszych warunkach, gdy ich mąż umiera i zostają same z dużo niższymi środkami na utrzymanie. Wydaje mi się, że dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego jest nieunikniona – powiedziała Kotula, zaznaczając jednak, że „dzisiaj takich planów nie ma".

Zrównanie wieku emerytalnego? Szef KPRM komentuje

Czy takie plany nastąpią w przyszłości? Na pewno nie w tej kadencji, co zapowiedział w czwartek w Radiu Zet szef kancelarii premiera Jan Grabiec, odnosząc się do słów Kotuli. – Rozumiem, że pani ministra mówiła o pewnych trendach rozważanych przez tych, którzy zastanawiają się nad formami wprowadzenia równego statusu. Na pewno nie jest planem rządu zrównanie wieku emerytalnego, ani podnoszenia go dla którejkolwiek kategorii, a w szczególności dla kobiet – zadeklarował Grabiec, zaznaczając, że mieliśmy do czynienia jedynie z rozważaniami teoretycznymi i w tej kadencji zrównanie wieku emerytalnego nie nastąpi.

Stopniowe zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn zakładała reforma emerytalna poprzedniego gabinetu Donalda Tuska, która została wprowadzona w 2012 roku. Kobiety i mężczyźni mieli pracować do 67. roku życia. Reforma ta została wycofana pięć lat później przez rząd Prawa i Sprawiedliwości (przywrócono wówczas wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Czytaj też:

Emerytury 40-latków: trzeba się przygotować na twarde lądowanie. ZUS podaje szacunkiCzytaj też:

Rząd z propozycjami dla seniorów. Wraca temat wdowiej renty