Powrót dawnego lidera lewicy. Dostał zielone światło do zarządzania państwową spółką

Portal podaje, że nazwisko Wojciecha Olejniczaka znalazło się na liście osób, które 13 lutego otrzymały pozytywną opinię rady ds. spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Tym samym były polityk znalazł się w gronie osób, które mogą trafić do rad nadzorczych lub zarządów kluczowych państwowych przedsiębiorstw. Rada ds. spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – jak przypomina Business Insider Polska – została utworzona na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 roku. Premier Donald Tusk wprowadził do niej swoich przedstawicieli wkrótce po ponownym objęciu premierostwa.

Kariera polityczna Wojciecha Olejniczaka

Olejniczak wypłynął na szerokie polityczne wody w 2003 roku, gdy w wieku zaledwie 29 lat został ministrem rolnictwa w rządzie Leszka Millera. Gdy dwa lata później poobijany aferami i wewnętrznymi konfliktami Sojusz Lewicy Demokratycznej szykował się do kolejnych wyborów, stanął przed widmem klęski. Kilka miesięcy przed głosowaniem działacze ugrupowania zdecydowali o odmłodzeniu kierownictwa. Na czele partii Józefa Oleksego zastąpił własnie Olejniczak, a jego równolatek Grzegorz Napieralski został sekretarzem generalnym formacji. Choć ostatecznie Sojusz osiągnął dopiero czwarty wynik i poparcie na poziomie 11 proc. (cztery lata wcześniej było to 41 proc.), to przed zmianą władz ugrupowaniu groziło nieprzekroczenie progu wyborczego.

Wydawać by się mogło, że tandem Olejniczak-Napieralski wyciągnie SLD na prostą. Z czasem jednak w tym duecie zaczęło zgrzytać, co zakończyło się rywaliacją o przywództwo partii. W 2008 roku wyszedł z niej zwycięsko Napieralski, a kariera polityczna Olejniczaka zaczęła się stopniowo załamywać. Komentatorzy wskazywali, że przegrana z Napieralskim była efektem nieudanego projektu pod nazwą Lewica i Demokraci (koalicja SLD m.in. z dawną Unią Wolności), który w przedterminowych wyborach parlamentarnych 2007 uzyskał wynik poniżej oczekiwań.

W 2009 roku Olejniczak z powodzeniem startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdy pięć lat później nie uzyskał reelekcji, wycofał się z polityki. Podjął pracę w Narodowym Banku Polskim (był doradcą ówczesnego prezesa Marka Belki). W latach 2016-2019 był zatrudniony w Alior Banku na stanowisku dyrektorskim.

