Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Dziś pożegnanie

Jerzy Kasperczyk nie żyje. Założyciel firmy Maspex zmarł 26 marca w wieku 62 lat, jednak dopiero teraz do wiadomości publicznej została podana informacja o jego śmierci. Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia w Myślenicach (woj. małopolskie).

Kasperczyk w rankingu 100 Najbogatszych Polaków „Wprost"

Kasperczyk znalazł się na Liście 100 Najbogatszych Polaków „Wprost”. W zeszłorocznej edycji zajął 29. miejsce z majątkiem szacowanym na 2,1 mld zł. W rankingu "100 Najbogatszych Polaków" magazynu "Forbes" zajął w ubiegłym roku 44 miejsce.

Kasperczyk założył Maspex w 1994 roku wraz ze Sławomirem Rusinkiem, Krzysztofem Pawińskim, Józefem Szczurem oraz Zdzisławem Struglikiem. Obecnie jest to jedna z największych polskich firm, a zarazem największa prywatna firmą w branży spożywczej w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kasperczyk kontrolował 16,7 proc. akcji firmy.

Jak pisaliśmy w zeszłym roku, Maspex w ciągu roku powiększył swoje przychody ponad dwukrotnie. W 2021 roku sprzedał artykułów spożywczych za ok. 6 mld zł, a w 2022 roku przychody przebiły już ponad 14 mld zł. Wojna za naszą wschodnią granicą była jednak dla przedsiębiorstwa odczuwalna, co widać po spadkach wpływów z eksportu. Jeszcze dwa trzy temu ponad jedna trzecia przychodów pochodziła z zagranicy. Obecnie eksport stanowi ok. 15,5 proc. w całej strukturze przychodów.

Maspex chwali się, że jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Rumunii oraz ich czołowym producentem na Węgrzech, w Bułgarii, na Litwie oraz Łotwie, czy liderem na rynku makaronów, dżemów, i sosów oraz wiodącym producentem w segmencie keczupów, dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce.

