Ulga podatkowa na AGD. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ogłosiła zmiany dotyczące możliwości odliczania podatku od wydatków na sprzęt AGD w ramach ulgi mieszkaniowej. Wśród zatwierdzonych urządzeń znalazły się m.in. pralki i piekarniki, a także suszarki do ubrań. Nowe regulacje mają ułatwić podatnikom wykorzystanie zysków ze sprzedaży nieruchomości na wyposażenie mieszkań.

AGD jako wydatek mieszkaniowy

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczą uzyskane środki na zakup nowego lokum lub jego wyposażenie.

Wśród kwalifikujących się wydatków znajdują się nie tylko nieruchomości, ale także niezbędne sprzęty domowe, takie jak lodówki, pralki, zmywarki czy piekarniki. Ostatnia decyzja KAS poszerza ten katalog o suszarki do ubrań, które uznano za element procesu prania.

Kiedy odliczenie nie przysługuje?

Nie wszystkie urządzenia AGD zostały uwzględnione w katalogu wydatków mieszkaniowych. Kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy czy tostery nie zostały uznane za niezbędne wyposażenie gospodarstwa domowego. Są traktowane jako akcesoria, które nie spełniają kryterium podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Interpretacja podatkowa i precedens

Decyzja KAS nawiązuje do sprawy z 2022 roku, w której podatniczka odwołała się od decyzji odrzucającej jej wniosek o odliczenie wydatków na sprzęt AGD.

Jej działania przyczyniły się do zmiany stanowiska urzędników, co zaowocowało uznaniem suszarek za wydatki mieszkaniowe. Kuchenki mikrofalowe nadal nie spełniają jednak kryteriów do odliczenia.

Nowe możliwości w ramach ulgi

Zaktualizowany wykaz ulg obejmuje również dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak klimatyzacja, rolety zewnętrzne czy filtry wody. Jednak małe AGD, takie jak blendery czy tostery, pozostają poza zakresem odliczeń. Aby skorzystać z ulgi, należy pamiętać o zgłoszeniu jej w deklaracji PIT-39 oraz spełnieniu warunku, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie dokonano zakupu ani nie uzyskano w darowiźnie innego mieszkania.

Podatnicy zainteresowani odliczeniem powinni upewnić się, że wydatki spełniają wymogi KAS. Konieczne jest również terminowe zgłoszenie w PIT-39. Zasady te dają możliwość znaczących oszczędności dla osób inwestujących w nowe mieszkania i ich wyposażenie.

