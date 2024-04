Wyższe ceny paliw na horyzoncie. Eksperci alarmują

Eksperci e-petrol.pl alarmują, że szykują się wyższe ceny paliw. – Na rynku międzynarodowym dominują czynniki stymulujące wzrosty cen surowca. Przebity został poziom 90 dolarów za baryłkę ropy Brent. Zwyżkowe tendencje niestety przenieść się mogą na ceny paliw gotowych w naszym kraju – piszą analitycy.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Eksperci zwracają uwagę, że co prawda w tym tygodniu zmiana zwyżkowa dotyczyła wyłącznie benzyn, to jednak w nadchodzących dniach zapewne analogiczny ruch zobaczymy w cenach oleju napędowego. Wyłamać się ze zwyżkowej tendencji może jedynie gaz płynny.

– W porównaniu z minionym piątkiem zmiany cen benzyn na krajowym rynku hurtowym są niewielkie. Benzyna 98-oktanowa podrożała o niecałe 6 zł do poziomu 5831 zł/m sześc. Benzyna Pb95 kosztuje dzisiaj 5292 zł/m sześc., czyli o około 4 zł więcej niż przed tygodniem. Zdecydowanie większa zmiana dotyczy oleju napędowego, sprzedawanego dzisiaj po 5340 zł/m sześc. – o 72 zł ponad wynikami z minionego piątku. Cena oleju opałowego dzisiaj lokuje się na poziomie 4330 zł/m sześc. – to z kolei wyżej o niemal 93 zł w porównaniu do cen sprzed tygodnia – piszą analitycy.

Co czeka tankujących w najbliższym tygodniu? Eksperci e-petrol.pl prognozują, że benzyna 98-oktanowa ulokuje się w przedziale 7,18-7,30 zł/l. Popularna „95" powinna kosztować 6,55-6,67 zł/l. Z kolei diesel na większości stacji znajdzie się w przedziale 6,65-6,76 zł/l. Analitycy nie przewidują większych zmian, jeśli chodzi o autogaz. Paliwo to kosztować będzie 2,84-2,90 zł/l.

