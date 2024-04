Ukraińska sieć podbija polski rynek. Powstaje kolejny sklep

W Polsce przybywa sklepów z ukraińską żywnością Best Market prowadzonych przez sieć Snacks and Dried Fish. Wirtualna Polska przypomina, że spółka prowadzona przez braci Romana i Serhija Kołesnyk działa na polskim rynku od 2018 roku, a pierwszy Best Market pojawił się rok później w Krakowie.

Po dwóch latach bracia mieli już dwa sklepy w Krakowie oraz trzy w Warszawie i po jednym w Katowicach, Kielcach, Tychach, Wrocławiu, Piasecznie i Poznaniu, oraz Łodzi.

Ukraińska sieć podbija nasz rynek. Powstaje 17 sklep

W 2022 roku sieć Snacks and Dried Fish miała 12 sklepów w naszym kraju, a teraz jest ich 16. Na tym jednak nie koniec. Serwis dlahandlu.pl podaje, że 17 placówka jest obecnie budowana w Pruszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 52.

W 2022 spółka mogła się poszczycić zyskiem na poziomie 5.230.950 zł. – Ostatnią rzeczą jakiej bym sobie życzył to rozwijać biznes, bo do Polski przyjechały miliony uchodźców z Ukrainy. Ale takie są fakty – miliony osób z Ukrainy są w Polsce, szukają smaków, które znają z domu i trafiają do naszych sklepów, więc nasze obroty rosną. Ale nie zadawalamy się samym wzrostem obrotów. Uważamy, że musimy pracować lepiej, żeby wybierano nas nie dlatego, że jesteśmy ukraińskim sklepem, ale dlatego, że mamy świetną ofertę i serwis – mówił serwisowi dlahandlu.pl Kołesnyk tuż po rosyjskim ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Kołesnyk podał, że prawie 70 proc. asortymentu to produkty ukraińskie. Sieć sprowadza również żywność także z państw bałtyckich, lemoniady z Gruzji czy przekąski z Azerbejdżanu.

