Sylwester. Sprawdź, do której godziny zrobisz zakupy

W sylwestra podobnie jak w Wigilię sklepy są czynne nieco krócej niż zwykle. Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez główne sieci handlowe wynika, że najkrócej, bo do godziny 18.00 otwarte będą placówki takich sieci jak: Auchan, Carrefour i Kaufland. Dłużej, bo do 19.00 otwarte będą sklepy Lidla, a także ALDI. Z kolei w Biedronce zakupy będzie można zrobić do godziny 20.00. Pół godziny dłużej otwarte będą placówki sieci Dino.

Sylwestrowe zakupy. Żabka czynna najdłużej

Najdłużej w sylwestra będą czynne sklepy sieci Żabka. Jak poinformowało PAP biuro prasowe Żabka Polska, sklepy tej sieci 31 grudnia będą czynne podobnie, jak w inne dni robocze — w godzinach od 6.00 do 23.00.

W wielu placówkach Żabki będziemy mogli zrobić zaopatrzenie również jutro. 1 stycznia obowiązują bowiem takie same zasady handlu, jak w dni świąteczne, gdy – w związku z ustawą o ograniczeniu handlu – znaczna część sklepów będzie zamknięta. – Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy — podkreśla Żabka.

Niedziele handlowe w 2025 r.

Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 26 stycznia. Na kolejną przyjdzie nam poczekać do połowy kwietnia, kiedy to sklepy będą otwarte w związku ze zbliżającą się Wielkanocą. Następne niedziele handlowe tradycyjnie będą przypadać w ostatnie niedziele kwietnia, czerwca i sierpnia. Zmiany nastąpią natomiast w grudniu. Dotychczas mieliśmy możliwość zrobienia zakupów w dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Od przyszłego roku obowiązywać będą trzy niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku, co przewiduje podpisana kilka dni temu przez prezydenta nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy, która wprowadza wolną Wigilię.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że pomysł wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu budzi akceptację 53,4 proc. Polaków. Co trzeci ankietowany jest temu przeciwny, a 14,2 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

