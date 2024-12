Tak Polacy zaszaleją w sylwestra. Zaskakujący sondaż

Święta za nami, najwyższy zatem czas na przygotowania do sylwestra. O ile w przypadku Bożego Narodzenia większość z nas ponosi wydatki związane m.in. z prezentami, czy przygotowaniem świątecznego stołu, to ostatni dzień roku spędzamy w różnorodny sposób, co oznacza, że i koszty bywają dość zróżnicowane.

Ile wydamy w tym roku na sylwestra?

Z sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko co czwarty Polak wyda na tegorocznego sylwestra od 100 do 300 zł (23,8 proc.). Niewiele mniej, bo 19,7 proc. badanych twierdzi, że ich wydatki nie przekroczą 100 zł, a 16,3 proc. szacuje swój sylwestrowy budżet w przedziale 300-500 zł. 5 proc. respondentów planuje wydatki na poziomie 700-1000 zł, a niespełna 4 proc. przyznało, że przekroczą one 1000 zł. Co dziesiąty uczestnik badania miał problem z oszacowaniem konkretnej kwoty, a prawie 12 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie obchodzę sylwestra".

Z badania wynika, że kwotę od 100 do 300 zł planują wydać przede wszystkim najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lat (32 proc.), a także: