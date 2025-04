GPW zawiesiła notowania. „Widzimy, co się dzieje"

– GPW informuje, że notowania (sesja) w dniu dzisiejszym ze względu na bezpieczeństwo obrotu zostaną zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15 – poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w komunikacie operacyjnym na swojej stronie.

W komunikacie podkreślono, że „od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastąpi faza przyjmowania zleceń i wznowienie notowań ciągłych od 16:30".

W komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej zespół prasowy GPW przekazał, że na decyzję o zawieszeniu notowań wpływ miała zmienność w ostatnich dniach na wszystkich światowych giełdach. – Widzimy, co dzieje się w ostatnich dniach na całym świecie. Ta zmienność, ta dynamika zmian jest tak ogromna, że „dmuchamy na zimne" – poinformował zespół prasowy GPW.

W poniedziałek rano Giełda Papierów Wartościowych informowała o ogłoszeniu „Exceptional Market Conditions" (wyjątkowe warunki rynkowe) w sytuacji wystąpienia niezwykłej zmienności skutkującej uruchomieniem mechanizmów zmienności w odniesieniu do większości instrumentów finansowych.

Popłoch na rynkach finansowych wywołały zapowiedziane w zeszłym tygodniu przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa cła. Jak relacjonuje Business Insider Polska, w poniedziałek mieliśmy kolejną odsłonę paniki. Najpierw na giełdach azjatyckich, się spadki głównych indeksów sięgały nawet 10 proc. Ze względu na strefy czasowe po Azji obudziła się Europa, gdzie na starcie w Warszawie i głównych stolicach notowania były około 6 proc. pod kreską. Z czasem sytuacja się poprawiła (szczególnie na GPW), ale dalej we Frankfurcie czy Paryżu dominuje kolor czerwony. O godz. 15.30 polskiego czasu otworzyła się giełda w Nowym Jorku. Po otwarciu sesji DJI spadał o 3,3 proc., S&P 500 o 3,44 proc., Nasdaq Comp. zniżkował z kolei o blisko 4 proc.

To co się dzieje na giełdzie skomentował na platformie X premier Donald Tusk. – Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji. Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy! – napisał szef rządu.

