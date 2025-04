Szantaż celny. Trump: Europa musi zapłacić za „zabrany majątek”

„Nie będzie rozmów z Europą na temat ceł, jeśli nie będzie płacić USA dużo pieniędzy” – zapowiedział, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP), prezydent USA Donald Trump podczas niedzielnego lotu na pokładzie samolotu Air Force One.

„Stany Zjednoczone nie mogą stracić 1,9 biliona dolarów na handlu. Nie możemy tego zrobić i jednocześnie wydać dużo pieniędzy na NATO, aby chronić narody europejskie, chronić je wojskiem i tracić pieniądze na handlu. Cała ta sprawa jest szalona, a ja zostałem wybrany na tej podstawie” – powiedział Trump.

„Wiecie, Amerykanie rozumieją to o wiele lepiej niż media, ale media to rozumieją” – dodał, zapowiadając, że nie pójdzie na żaden układ w sprawie ceł zarówno z Unią Europejską, jak i z Chinami, jeśli nie rozwiążą one kwestii swojej nadwyżki handlowej z USA.

Trump: „Europa zabrała (Ameryce) wiele majątku”

Zdaniem Trumpa Europa „zabrała (Ameryce) wiele majątku” i teraz przyjdzie jej za to zapłacić. Choć podczas niedzielnego spotkania prezydent USA nie wyjaśnił, co konkretnie ma na myśli, sugerował, że nowa polityka celna jest rodzajem rekompensaty za to „zabranie majątku”. Jak podaje PAP, Trump zaznaczył, że choć europejscy przywódcy „przychodzą do stołu” i chcą rozmawiać, to „nie będzie rozmów, dopóki nie zapłacą nam dużych pieniędzy co roku, po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość”.

„Setki miliardów dolarów rocznie tracimy z Chinami. I jeśli nie rozwiążemy tego problemu, nie zamierzam zawierać umowy. Jestem skłonny do zawarcia umowy, ale oni muszą rozwiązać swoją nadwyżkę” – powiedział wczoraj Trump.

„Chiny teraz ponoszą duże straty, ponieważ wszyscy wiedzą, że mamy rację” – miał dodać, potwierdzając przy tym informacje dotyczące wycofania się Chin z negocjacji w sprawie sprzedaży TikToka, po ogłoszeniu przez niego nowych ceł.

„Gdybym trochę obniżył taryfy, zatwierdziliby tę umowę w 15 minut, co pokazuje siłę taryf, prawda?” – ocenił, cytowany przez PAP

Polski rynek pracy zagrożony? Eksperci o skutkach ceł Trumpa

