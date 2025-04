Biedronka wchodzi na kolejny rynek. Zapowiada nową linię produktów

– Sieć sklepów Biedronka, codziennie dostarczająca swoim klientom najwyższej jakości produkty spożywcze w najniższych cenach wchodzi na kolejny rynek. Tym razem… kosmetyczny. Największa sieć handlowa w kraju w ramach swojej marki własnej NIUQI wprowadza nową linię produktów do włosów – poinformowała Biedronka.

Biedronka wkracza w świat kosmetyków do włosów

NIUQI to marka własna Biedronki, którą do tej pory klienci kojarzyli z kosmetykami do makijażu i paznokci. Od teraz dołącza do niej 9 produktów z nowej linii do włosów.

– Biedronka systematycznie rozszerza swój asortyment, odpowiadając na potrzeby klientów. Tym razem odpowiadamy na trend świadomej pielęgnacji włosów w oparciu o równowagę PEH, oferując nową linię kosmetyków w ramach lubianej przez klientów marki NIUQI. Mamy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem wiosny i pożegnaniem sezonu na zimowe czapki nasze produkty zyskają uznanie wśród klientów zainteresowanych przywróceniem równowagi swoim włosom, którzy docenią wysokiej jakości produkty w bardzo atrakcyjnej cenie – mówi Paulina Kmita, Kupiec odpowiedzialna za kategorię kosmetyków w markach własnych w sieci Biedronka.

Nowa linia składa się z trzech produktów – szamponu, odżywki i maski, z których każdy występuje w trzech wariantach. Szampon nawilżający, balansujący lub oczyszczający jest dostępny w cenie 14,99. W tej samej cenie klienci kupią odżywkę humektantową (z betainą i treharozą), emolientową (z olejem z czarnuszki i bawełny) czy proteinową zawierająca proteiny ryżu i soi. Maski w cenie 16,99 zł można wybierać w zależności od stopnia porowatości włosów – niskoporowate z olejem słonecznikowym i ekstraktem z brokuła, średnioporowate – z proteinami ryżu i masłem capuacu oraz wysokoporowate z olejem z czarnuszki i słodkich migdałów.

Czytaj też:

To najzdrowsze pieczywo w Biedronce według dietetyka. Kupujcie je, jeśli chcecie schudnąćCzytaj też:

Biedronka ścina cenę masła i rozdaje margarynę. Możesz nieźle zaoszczędzić przed Wielkanocą