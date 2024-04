Seniorzy coraz częściej korzystają z odwróconej hipoteki. Zwłaszcza w jednym regionie

Odwrócona hipoteka to nazwa usługi polegającej na tym, że instytucja finansowa wypłaca klientowi dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie na nią prawa własności nieruchomości. Jednocześnie klient otrzymuje notarialnie gwarancję dożywotniego zamieszkania we wskazanym lokal

Zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) fundusze hipoteczne wypłaciły klientom w ubiegłym roku renty dożywotnie w łącznej kwocie 4,77 mln zł. To o 53,1 proc. więcej niż w roku 2022.

Odwrócona hipoteka. Kto najczęściej korzysta?

Z danych ZPF wynika również, że w okresie 2010-2023 do seniorów korzystających z odwróconej hipoteki wpłynęły ponad 34 mln zł. Na koniec zeszłego roku fundusze hipoteczne zarządzały nieruchomościami o wartości 158,5 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w ujęciu rocznym. Średni metraż nieruchomości, którą klient przekazuje funduszowi w ramach umowy odwróconej hipoteki to 51,7 mkw., a jej średnia wartość to 411,6 tys. zł.

Kto najczęściej decyduje się na współpracę z funduszami hipotecznymi? Z dnaych ZPF wynika, że są to osoby w wieku 75-80 lat. Uśredniony wiek seniora korzystającego z odwróconej hipoteki wyniósł w ubiegłym roku 76,6 lat i był zbliżony do wyniku z 2022 roku.

Najwięcej nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne znajduje się w województwie mazowieckim (29,1 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Pomorze (11,9 proc.), oraz województwa dolnośląskie i śląskie (po 9,1 proc.).

– Świadomość tego, że przyszła emerytura prawdopodobnie będzie niska, może być czynnikiem, który spowoduje, że więcej pracowników będzie dobrowolnie dłużej pozostawać na rynku pracy, aby zwiększyć swoją emeryturę albo będą korzystali z innych rozwiązań proponowanych przez instytucje finansowe – komentuje Marcin Czugan, prezes ZPF.

