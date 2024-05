Ceny paliw w długi weekend. Dobre wieści dla kierowców

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że w najbliższym czasie sporo uwagi może skupiać się na spotkaniu OPEC czy dalszym biegu konfliktu bliskowschodniego. W ich ocenie, emocje te „nie dotkną jeszcze polskiego rynku i możemy spokojnie oczekiwać niższych cen na stacjach".

Na przestrzeni ostatniego tygodnia zmiana średnich cen rafineryjnych nie była znacząca – średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi dzisiaj 5471 zł/m sześc., czyli o niecałe 21 zł więcej niż przed tygodniem. Z kolei odmiana 95-oktanowa potaniała o 35 zł do poziomu 5018 zł/m sześc. Szesnastozłotowa podwyżka była udziałem obu średnich destylatów – diesel kosztuje dzisiaj 4967 zł/m sześc., a olej opałowy 4063 zł/m sześc.

Ceny paliw w długi weekend

Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, w którym czeka nas drugi w tym miesiącu długi weekend? Prognozy ekspertów z pewnością ucieszą kierowców, spośród których wielu zdecyduje się wykorzystać cztery dni wolnego (wystarczy wziąć w przyszły piątek urlop), by gdzieś wyjechać.

– Skala spadków, jakich możemy spodziewać się między 27 maja i 2 czerwca, jest znacząca. Średnia cena benzyny Pb98 ulokuje się w przedziale 7,12-7,25 zł/l. W przypadku benzyny 95-oktanowej spodziewamy się, że ceny na stacjach będą plasować się między 6,45 i 6,57 zł/l – przewidują analitycy e-petrol.pl.

Tanieć ma także olej napędowy. W tym wypadku eksperci oczekują zejścia ceny średniej do przedziału 6,46-6,59 zł/l. Jeśli chodzi o autogaz, spodziewany jest spadek do poziomu 2,72-2,79 zł/l.

Dla porównania, w pierwszy tegoroczny majowy weekend litr popularnej „95" kosztował ok. 6,66 zł, olej napędowy ok. 6,69 zł/l, a autogaz ok. 2,84 zł.

