Action planuje wielkie zmiany. Jeszcze w tym roku

Holenderska sieć dyskontów Action ogłosiła szeroko zakrojone plany rozwoju na drugą połowę tego roku. Strategia firmy zakłada dynamiczny rozwój sieci sklepów.

Action otworzy ponad 300 nowych sklepów jeszcze w tym roku?

Jeszcze w tym roku Action ma w planach otwarcie aż 330 nowych obiektów. W pierwszej połowie tego roku sieć otworzyła 119 nowych placówek. – Nasi klienci bardzo cenią marki własne Action ze względu na ich bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości. Dlatego nieustannie inwestujemy w jakość i trwałość tych produktów. Zaczęliśmy od produktów do ochrony przeciwsłonecznej Zenova, działamy także z naszą gamą środków czyszczących Spargo i odzieżą kąpielową Hotel Royal. Chcemy być liderem w każdej z naszych 14 kategorii produktów, oferując najlepszą w swojej klasie markę własną w najniższej cenie – podkreśla Hajir Hajji, dyrektor generalny sieci, cytowany przez serwis dlahandlu.pl.

Jak przypomina „Fakt", Action przyciągał w zeszłym roku klientów obniżkami cen ponad 1,3 tys. produktów, co stanowiło uzupełnienie 2,5 tys. wcześniejszych obniżek.

Obecnie Action obsługuje średnio ponad 17,3 mln klientów tygodniowo w 2685 sklepach rozlokowanych w 12 krajach. Oprócz Polski, placówki sieci można znaleźć w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu oraz Austrii.

W tym roku Action stworzył 3 182 nowych miejsc pracy. W całej Europie Action zatrudnia obecnie 72 222 pracowników. Inwestycje w możliwości wzrostu i rozwoju poskutkowały 1 885 wewnętrznymi awansami.

Action to nie jedyna sieć planująca ekspansję. O podobnej strategii informuje Pepco, inna sieć detaliczna oferująca artykuły do domu. Przewodniczący rady dyrektorów Pepco Andy Bond zapowiedział otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów w najbliższym czasie, dążąc do „zbudowania wiodącej pozycji na rynku europejskich detalistów dyskontowych".

