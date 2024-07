Europejski zakup polskich Piorunów. Chętne cztery kraje

Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało o wspólnym zakupie z Polską przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, produkcji, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), spółki Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. Nie jest wiadome, ile dokładnie kupionych będzie wyrzutni oraz pocisków.

O tym, że Polska zaproponowała Litwie przyłączenie się do zakupu polskich zestawów obrony powietrznej Piorun poinformowano na początku lipca podczas wizyty wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Wilnie.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w zakupie mobilnych przeciwlotniczych systemów rakietowych krótkiego zasięgu Piorun. Wzmocnienie obrony powietrznej to jedno z najważniejszych zadań, jakie przed sobą stawiamy. Dlatego przyszły zakup jest równie pożądany, jak współpraca z naszym bliskim sojusznikiem i sąsiadującą Polską – podkreśla minister obrony Litwy Laurynas Kasčiūnas.

Piorun z unijnym dofinansowaniem

Jak zauważa serwis defence24.pl, zakup ten ma zostać dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego programu EDIRPA, które pozwoliłoby pokryć 10-15 proc. wartości zakupu. Aby jednak zamówienie mogło zostać zakwalifikowane do tego programu, konieczny jest udział w nim trzech krajów unijnych. Nie będzie to problemem, gdyż poza Polską i Litwą do wspólnego zamówienia dołączyła Łotwa oraz Norwegia.

Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych RP są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach (VSHORAD) (Kolejne ppzr Piorun w Wojsku Polskim).

Piorun jest zmodernizowaną wersją ppzr Grom, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia do 5500-6500 metrów na pułapie od 10 do 4000 metrów.

