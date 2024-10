Iga Świątek debiutuje na Liście 50 najbogatszych Polek. Taki ma majątek

Igi Świątek przedstawiać nie trzeba. Wystarczy jedno zdanie, że jest pierwszą rakietą świata, najbardziej utytułowaną tenisistką w historii Polski, najważniejszą wizytówką naszego kraju za granicą.

32,1 mln dolarów – taką kwotę z nagród zgromadziła do tej pory w swojej profesjonalnej karierze. W przeliczeniu na złote, po aktualnym kursie dolara, wychodzi ok. 128 mln zł.

Kwota robi wrażenie, ale tak jak mówił tata Igi Świątek, 40 proc. z tych zarobków zjadają podatki. Po rozliczeniach z urzędami skarbowymi, zostaje więc na czysto jakieś 77 mln zł.

Ile Świątek zarabia na reklamach?

Ale nagrody pieniężne wypocone na kortach to nie wszystko. Dochodzą również wpływy z intratnych kontraktów reklamowych. Iga reklamowała już smartfony Xiaomi i szwajcarskie zegarki Rolex. W zeszłym roku została ambasadorką marki Visa, znanego operatora kart płatniczych. Rozpoczęła współpracę z Infosys, indyjskim koncernem IT. Wystąpiła w reklamach Porsche. Podpisała umowy ze szwajcarską firmą odzieżową ON oraz polskim producentem napojów izotonicznych Oshee. Parę miesięcy temu ogłoszono, że Iga, jako pierwsza Polka w historii, została również ambasadorką francuskiej marki Lancôme.

Pozostaje rzecz najważniejsza: ile Iga Świątek może zarabiać na reklamach? Szczegóły kontraktów pozostają oczywiście tajemnicą, więc zostają szacunki. Jeszcze parę lat temu mówiono, że za roczny kontrakt Iga Świątek może brać nawet 2 mln zł. Dzisiaj trzeba by liczyć przynajmniej milion dolarów.

W co inwestuje Iga Świątek?

Oprócz wpływów z kortów czy kontraktów reklamowych dochodzą też inne drobiazgi, jak choćby 150 tys. zł za brązowy medal na igrzyskach w Paryżu. Iga wygrała też dwa razy najnowsze modele Porsche. Jedno Porsche dostała jako prezent – to kultowy model 911.

W wywiadzie dla „Wprost” Świątek przyznała, że jak na razie nie ma głowy do inwestowania zarobionych pieniędzy.

– Prawda jest taka, że dużo nie inwestuję. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Było już wprawdzie kilka okazji do tego, żeby w coś zainwestować, ale mam na tyle małą wiedzę o gospodarce, że tego nie zrobiłam – mówiła nam rok temu.

Prawdą jest też to, że w kwestii ewentualnych inwestycji Świątek radzi się Agnieszki Radwańskiej, swojej starszej koleżanki po fachu. Radwańska od lat jest obecna na naszej Liście najbogatszych Polek. Ponad 27 mln dolarów zarobione na światowych kortach zainwestowała głównie w nieruchomości w kraju i za granicą. Postawiła również na własny biznes. W Krakowie prowadzi hotel, gdzie na gości czeka 10 apartamentów z wystrojem nawiązującym do sukcesów polskiej tenisowej gwiazdy.

Iga Świątek z majątkiem oszacowanym przez nas na 112 mln zł zadebiutowała na 47. miejscu tegorocznej Listy 50 najbogatszych Polek „Wprost”.

