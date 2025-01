Na alimenty będzie trzeba czekać dłużej? Nowe przepisy mogą sparaliżować sądy

Wydziały rodzinne polskich sądów staną przed ogromnym wyzwaniem. Wprowadzenie przepisów znoszących instytucję ubezwłasnowolnienia, mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, może poważnie zakłócić funkcjonowanie tych jednostek. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, w ciągu najbliższych pięciu lat sądy rodzinne będą musiały rozpatrzyć dodatkowe 100 tysięcy spraw. To oznacza znaczne obciążenie dla systemu, który już teraz boryka się z przeciążeniem i opóźnieniami. Eksperci ostrzegają, że jednym z najbardziej odczuwalnych skutków będzie wydłużenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia, w tym te dotyczące alimentów.

Zniesienie ubezwłasnowolnienia – szansa i wyzwanie

Zniesienie ubezwłasnowolnienia ma w założeniu poprawić sytuację prawną osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im większą autonomię i dostęp do instytucji wspierających. Jednak reforma ta wiąże się z koniecznością wdrożenia nowych mechanizmów opieki prawnej, co oznacza lawinę nowych spraw, które trafią do wydziałów rodzinnych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zwiększenie liczby etatów w tych jednostkach, ale dodatkowe wsparcie ma trafić przede wszystkim do sądów w największych miastach. To rozwiązanie może okazać się niewystarczające, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie liczba pracowników sądowych pozostaje na niskim poziomie.

Czy alimenty będą zagrożone?

Wzrost liczby spraw w sądach rodzinnych może doprowadzić do znacznych opóźnień w rozpatrywaniu spraw alimentacyjnych. Już teraz problem ten dotyka wielu rodzin, a nowe regulacje mogą go tylko pogłębić.

Jak zauważają eksperci, wydłużający się czas oczekiwania na decyzje może wpłynąć na sytuację finansową osób uprawnionych do alimentów. Zaległości w rozstrzyganiu spraw to problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania, aby nie pogorszyć sytuacji rodzin potrzebujących wsparcia finansowego.

Reforma w cieniu niedoborów kadrowych

Pomimo zapowiedzi zwiększenia liczby etatów, sądy rodzinne mogą nie być w stanie sprostać napływowi nowych spraw. Sędziowie wskazują, że niedobory kadrowe i brak równomiernego rozdziału zasobów między sądy w różnych częściach kraju mogą utrudnić sprawną realizację zadań wynikających z nowych przepisów.

Co więcej, wsparcie kierowane głównie do największych miast nie rozwiązuje problemów mniejszych ośrodków, które również będą musiały zmierzyć się z rosnącą liczbą spraw.

Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości

Nowe przepisy stanowią próbę dostosowania polskiego prawa do współczesnych standardów, ale ich wdrożenie niesie ze sobą poważne wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości.

Reforma, choć potrzebna, obnaża problemy systemowe, takie jak niedobór kadr czy nierównomierne obciążenie sądów. Wprowadzenie tak istotnych zmian wymaga nie tylko dostosowania przepisów, ale także realnego wsparcia dla sądów na każdym szczeblu.

