Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Miniony tydzień przejdzie do historii i to nie tylko ekonomii. Ogłoszona w środę przez prezydenta Donalda Trumpa nowa amerykańska polityka celna wywołała natychmiastową reakcję na rynku walut. Kurs euro względem dolara najpierw gwałtownie wzrósł, by chwilę później równie dynamicznie spaść. W ślad za tym, analogicznie, lecz w przeciwnym kierunku, zachował się kurs dolara względem złotego – początkowo osłabł, po czym szybko odzyskał siłę. Ze środowej ceny 3,87 zł w czwartek spadł do 3,79 zł. W piątek powrócił do poziomu z początku tygodnia i za jednego dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,85 zł. Euro kończy tydzień mocną zwyżką i ceną 4,24 zł. Frank szwajcarski czwartkowe celne szaleństwo przeszedł w spokoju, jednak w piątek mocno zwyżkował – do poziomu 4,50 zł. Funt szterling czwartkowe zamieszanie przypłacił niewielkim spadkiem do ceny 4,99 zł, jednak tydzień kończy ceną 5,00 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 31 marca do 4 kwietnia 2025 r.

Kursy walut – piątek, 4 kwietnia

dolar – 3,85 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,50 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – czwartek, 3 kwietnia

dolar – 3,79 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – środa, 2 kwietnia

dolar – 3,87 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,37 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – wtorek, 1 kwietnia

dolar – 3,86 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 5,00 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła obwieszczania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

