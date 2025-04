Do Rzeczy S.A. w drodze na NewConnect. „To historyczny moment”

„Zarząd spółki Do Rzeczy S.A ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej” – poinformowali przedstawiciele spółki.

Zapisy na akcje spółki Do Rzeczy S.A. rozpoczęły się 31 marca 2025 roku o godzinie 10:00 i prowadzone są w całości zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A., który pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie publicznej. Emisja akcji stanowi kluczowy etap przygotowań do debiutu spółki na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest on planowany w IV kwartale 2025 roku. W ramach oferty publicznej inwestorom zostanie udostępnionych od 10 do 90 910 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 55,00 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji ustalona została na poziomie 0,10 zł. Maksymalne wpływy z emisji mogą sięgnąć 5 000 050 zł. Zapisy będą przyjmowane do 30 maja 2025 roku, do godziny 16:00.

Lisiecki: „To historyczny moment dla mnie i dla Do Rzeczy S.A”.

Wejście Do Rzeczy S.A. na rynek kapitałowy to nowy rozdział w historii spółki. Jak podkreśla Paweł Lisicki, wiceprezes zarządu i redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” to moment, w którym wolność słowa zyskuje również wymiar inwestycyjny.

– To historyczny moment dla mnie i dla Do Rzeczy S.A. Wraz ze współtwórcami – zespołem redakcyjnym, publicystami, menedżerami i wszystkimi, którzy od lat budują to medium – oddajemy część naszej przyszłości w ręce czytelników i inwestorów, bo wierzymy, że wolność słowa ma wartość także giełdową – powiedział Paweł Lisicki.

Do Rzeczy S.A. w drodze na NewConnect

W ostatnich miesiącach Do Rzeczy S.A. przeszła proces konsolidacji marki oraz intensywnych przygotowań do wejścia na rynek kapitałowy. „Dzięki silnej pozycji na rynku opinii, zaangażowanej społeczności odbiorców oraz stabilnemu, rozpoznawalnemu zespołowi redakcyjnemu jesteśmy gotowi do kolejnego etapu rozwoju” – podkreślono w komunikacie spółki.

Publiczna oferta akcji ma być nie tylko strategicznym krokiem w stronę planowanego debiutu na rynku NewConnect, lecz także zaproszeniem do współtworzenia projektu, który łączy wartości dziennikarskie z potencjałem nowoczesnego, technologicznego modelu biznesowego.

– Oferta publiczna Do Rzeczy to nie tylko mechanizm pozyskania kapitału – to świadomy wybór ścieżki rozwoju opartej na zasadach otwartości, odpowiedzialności i partnerskich relacji z inwestorami. Mam doświadczenie w realizacji dużych projektów transformacyjnych i wiem, jak kluczowe znaczenie mają dziś technologia, przejrzystość oraz efektywność operacyjna. Spółka ma potencjał, by zbudować silną, nowoczesną markę medialną, odpowiadającą na potrzeby współczesnych odbiorców i inwestorów – mówi Grzegorz Olszewski, doradca ds. strategii Do Rzeczy S.A.

Jakie plany ma spółka Do Rzeczy S.A?

Do Rzeczy S.A. planuje dalszy rozwój jako czołowe medium konserwatywno-liberalne w Polsce, koncentrując się na ekspansji cyfrowej, wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz dywersyfikacji źródeł przychodów. Spółka zamierza uruchomić telewizję internetową, rozwijać formaty wideo i podcasty, zwiększyć obecność w mediach społecznościowych i na platformach VOD, a także stworzyć nowoczesną platformę e-commerce. Celem tych działań jest wzmocnienie niezależności finansowej i umocnienie pozycji rynkowej.

– Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii „D” pozwolą sfinansować konkretne działania o mierzalnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe spółki – od rozwoju oferty subskrypcyjnej, przez wdrożenie systemów zwiększających automatyzację i skalowalność, po rozbudowę wewnętrznej struktury sprzedaży. Celem jest stopniowe zwiększanie udziału przychodów powtarzalnych oraz stworzenie warunków do osiągnięcia dodatniej EBITDA w kolejnych okresach – mówi Jolanta Kloc, dyrektor finansowy Do Rzeczy S.A.

