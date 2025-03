Zaskakujące roszady na GPW. Cyfrowy Polsat traci miejsce, CCC i Żabka na szczycie

Po corocznej rewizji indeksów giełdowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaszły istotne zmiany. Po sesji zaplanowanej na 21 marca z indeksu WIG20 oraz WIG20TR usunięte zostaną Cyfrowy Polsat oraz Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Na ich miejsce wejdą CCC oraz Żabka – poinformowała GPW Benchmark. Dodatkowo udział PKO BP w obu indeksach zostanie zmniejszony do 15%.

Zmiany w indeksach – kto wchodzi, a kto wypada?

Cyfrowy Polsat oraz JSW, które opuszczają WIG20, trafią do mWIG40 oraz mWIG40TR. Dołączą do nich także takie spółki jak Lubawa, Newag, PEP oraz Vercom. Jednocześnie indeksy te opuszczą: Arctic, BNP Paribas PL, Bogdanka, CCC, Ryvu oraz Żabka.

W przypadku indeksu sWIG80 oraz jego wariantu sWIG80TR do składu włączone zostaną spółki Arctic, BNP Paribas PL, Bogdanka, Mennica, MLP Group oraz Ryvu. Natomiast indeks opuszczą Instal Kraków, Lubawa, Newag, PCF Group, PEP oraz Vercom.

Zmiany dotyczą również indeksu WIG30 oraz WIG30TR. Wśród nowych spółek znajdą się Synektik i Żabka, natomiast opuszczą go Enea oraz GPW.

Cyfrowy Polsat spada, CCC na fali wzrostów

Obecność spółek w głównych indeksach zależy od ich kapitalizacji. WIG20, jako indeks największych firm, skupia 20 najlepiej wycenianych podmiotów.

Chociaż kurs Cyfrowego Polsatu w ciągu ostatniego roku wzrósł o 36,8%, nadal pozostaje 44% poniżej poziomu sprzed trzech lat. Przy cenie 14,51 zł na koniec czwartkowej sesji kapitalizacja spółki wynosiła 9,28 mld zł, co okazało się niewystarczające, by utrzymać miejsce w WIG20.

Z kolei CCC, które zastąpi Cyfrowy Polsat w indeksie, zanotowało znaczący wzrost. Kurs tej spółki wzrósł w ciągu roku aż o 149%, co pozwoliło jej odbić się od wieloletnich minimów. Na zamknięciu czwartkowej sesji jej kapitalizacja wynosiła 12,29 mld zł.

Dalsze zmiany na GPW

GPW Benchmark podało, że udział PKO BP w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR zostanie ograniczony do 10%. W związku z tym, że do portfeli indeksów WIG30 i WIG30TR zakwalifikowało się 29 spółek, administrator uzupełnił skład o Grupę Azoty jako pierwszą firmę z listy rezerwowej. Oznacza to, że lista rezerwowa tych indeksów liczyć będzie cztery spółki.

