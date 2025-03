Miliony codziennie płyną na GPW. Kto zyskuje na boomie inwestycyjnym?

Polska Giełda Papierów Wartościowych w 2025 roku notuje niezwykle dynamiczny wzrost obrotów. Średnie dzienne transakcje przekraczają 1,7 miliarda złotych, co stanowi wynik wyższy o niemal 40% w porównaniu do 2024 roku. To historyczne osiągnięcie, które wskazuje na rosnące zainteresowanie zagranicznego kapitału inwestowaniem na warszawskim parkiecie. Wysoka aktywność na rynku nie tylko wpływa na wartość indeksów, ale również przekłada się na wyniki samej GPW.

Wzrost obrotów i siła rynku

Indeks WIG20 od początku roku wzrósł o 27,7%, a WIG – szeroki indeks rynku – zwiększył się o 24,1%. Według danych GPW i Bankier.pl, od 1 stycznia do 18 marca całkowity obrót akcjami wyniósł 90,85 miliarda złotych. Przy 53 zakończonych sesjach średni dzienny obrót to 1,714 miliarda złotych, co oznacza wzrost o blisko 30% względem rekordowego 2024 roku, w którym roczny obrót wyniósł 331,42 miliarda złotych.

Warto podkreślić, że w 2025 roku nie doszło jeszcze do rozliczenia żadnej serii instrumentów pochodnych, które zazwyczaj zwiększają obroty. Tym bardziej obecne wyniki robią wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z ubiegłoroczną średnią dzienną wynoszącą 1,331 miliarda złotych.

Największe obroty i liderzy rynku

Najbardziej aktywną sesją w tym roku był 28 lutego, kiedy to nastąpiła zmiana w portfelach indeksów MSCI. Wówczas obrót wyniósł 5,21 miliarda złotych, z czego aż 4,08 miliarda złotych dotyczyło spółek z WIG20. Była to trzecia najwyższa wartość obrotów w historii GPW.

Debiuty giełdowe również miały wpływ na wyniki. W 2025 roku dużą aktywność odnotowano na akcjach Diagnostyki, których obrót w dniu debiutu przekroczył 0,505 miliarda złotych. Jednak wciąż daleko do rekordów – dla porównania, Żabka w 2024 roku osiągnęła w dniu debiutu 1,1 miliarda złotych, a historyczny rekord należy do Allegro, którego pierwsza sesja w 2020 roku wygenerowała obrót na poziomie 4 miliardów złotych.

Dominacja międzynarodowych instytucji

Liderem obrotów na GPW w lutym 2025 roku został Goldman Sachs, który przeprowadził najwięcej transakcji na rynku akcji. Tuż za nim uplasowały się BM PKO BP, JPMorgan oraz Bank of America.

Obroty na największych spółkach z WIG20 już przekroczyły 72 miliardy złotych, co daje średni dzienny wynik na poziomie 1,363 miliarda złotych – wzrost o 24% w porównaniu do ubiegłego roku. Najczęściej handlowanymi walorami były akcje PKO BP (średnio 222 miliony złotych dziennie), Orlenu (172 miliony złotych), a także Pekao, Dino i PZU, które również przekroczyły 100 milionów złotych obrotu na sesję.

Kto na tym zyskuje?

Wzrost zainteresowania polską giełdą to nie tylko korzyści dla inwestorów i wzrost wartości indeksów, ale również bezpośredni zysk dla samej GPW. Przychody z obsługi obrotu akcjami stanowią największe źródło dochodu warszawskiej giełdy – w 2023 roku odpowiadały za 27% całkowitych wpływów spółki.

Zbliżająca się publikacja wyników GPW za 2024 rok, zaplanowana na 25 marca, budzi duże zainteresowanie inwestorów. Już teraz wiadomo, że w ubiegłym roku obrót akcjami w transakcjach sesyjnych i pakietowych wyniósł 344,8 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 22,2% rok do roku. Jeśli dotychczasowa aktywność inwestorów się utrzyma, dynamika wzrostu może być jeszcze wyższa.

Rekordy i perspektywy na przyszłość

GPW od lat przyciąga inwestorów jako spółka dywidendowa. W ciągu ostatniej dekady stopa wypłaty dywidendy niemal zawsze przekraczała 70%, a w niektórych latach sięgała nawet 90%. Obecnie kurs GPW rośnie wraz z szerokim rynkiem – od początku roku wzrósł już o 12,5%.

Mimo że obrót kontraktami terminowymi nieco spadł w stosunku do 2024 roku, inwestorzy oczekują wzrostu po marcowym rozliczeniu serii kontraktów. GPW, jako kluczowa instytucja finansowa, nadal czerpie korzyści ze wzrostu aktywności na rynku, co może przełożyć się na dalsze wzrosty wyników finansowych w 2025 roku.

