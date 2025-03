Bitcoin droższy od złota? Powrót Donalda Trumpa wstrząsnął rynkami finansowymi

Jednym z kluczowych czynników niepewności stała się jego polityka celna, w tym wprowadzenie ceł odwetowych na import z Chin, Unii Europejskiej i Kanady. W odpowiedzi na te działania inwestorzy zaczęli poszukiwać bezpiecznych aktywów, co spowodowało wzrost zainteresowania złotem. Jednocześnie rośnie rywalizacja między kruszcem a kryptowalutami jako alternatywnymi formami zabezpieczenia kapitału.

Jak prezydentura Trumpa wpływa na cenę złota?

Historia pokazuje, że ceny złota w USA zmieniały się w zależności od sytuacji gospodarczej, a nie podziałów politycznych. W latach 80., za prezydentury Ronalda Reagana, mimo początkowo wysokiej inflacji, cena złota spadała w wyniku podwyżeania stóp procentowych przez Fed. Z kolei w czasie rządów Baracka Obamy (2008–2016) globalny kryzys finansowy doprowadził do rekordowego wzrostu wartości kruszcu, który w 2011 r. osiągnął 1900 USD za uncję.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa (2017–2021) cena złota także osiągnęła historyczne maksimum, głównie z powodu wojny handlowej z Chinami oraz pandemii COVID-19. Aktualnie, po jego powrocie do Białego Domu, sytuacja się powtarza – protekcjonistyczna polityka ponownie wpływa na ceny metali szlachetnych.

"Według analizy Świątowej Rady Złota, podczas rządów demokratów rośnie popyt na złote sztabki i monety, ponieważ wyborcy republikańscy obawiają się wzrostu zadłużenia kraju. Jednak patrząc na dane historyczne, to właśnie Donald Trump był rekordzistą pod względem procentowego wzrostu ceny złota" – komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota z Goldsaver.pl, Grupa Goldenmark.

Rekordowe ceny złota. Czy przebijemy 3000 USD za uncję?

20 lutego 2025 r. cena spot złota osiągnęła rekordowy poziom 2947,11 USD za uncję, co oznacza wzrost o 12 proc. od początku roku. Analitycy prognozują, że dalsza eskalacja napięć handlowych może podnieść cenę kruszcu powyżej psychologicznej bariery 3000 USD.

"Styczniowa inauguracja prezydentury Trumpa wywołała wzrost niepokoju, zwłaszcza w kontekście potencjalnych wojen celnych. Obecnie obserwujemy przepływ złota z Londynu do USA, co związane jest z obawami o kolejne taryfy celne i globalne napięcia geopolityczne" – wyjaśnia Michał Tekliński.

Citi Research już podniosło swoje prognozy cenowe – trzyletnia prognoza wzrosła do 3000 USD za uncję, a średnia prognoza na 2025 r. wynosi obecnie 2900 USD/oz.

Czy kryptowaluty przejmą rolę złota?

Rynki kryptowalut doświadczyły w ostatnich miesiącach dynamicznych zmian, częściowo związanych z decyzjami administracji Trumpa. Inwestorzy mieli nadzieję na przyjazne regulacje dla cyfrowych aktywów, co doprowadziło do rekordowego wzrostu wartości bitcoina do poziomu ponad 109 tys. USD w styczniu 2025 roku. Jednak po lutowych decyzjach politycznych kurs BTC spadł poniżej 95 tys. USD.

"Według badania Goldman Sachs, w 2025 r. 32 proc. inwestorów uważa złoto za najbardziej atrakcyjny towar, co stanowi duży wzrost w porównaniu do 5 proc. w 2024 r. Bitcoin zajmuje drugie miejsce, cieszy się popularnością 25 proc. ankietowanych" – podkreśla Tekliński.

Dodatkowo, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński potwierdził, że Polska nie planuje gromadzenia rezerw w bitcoinach, uznając złoto i tradycyjne waluty za znacznie bezpieczniejsze aktywa.

Fed i polityka stóp procentowych. Co dalej?

Jednym z kluczowych czynników wpływających na ceny złota i kryptowalut są decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych. Trump wielokrotnie krytykował Fed i naciskał na ich obniżenie. Jeśli Fed zdecyduje się na bardziej agresywną politykę luzowania ilościowego, może to zwiększyć inflację i doprowadzić do dalszego wzrostu cen złota oraz kryptowalut jako form zabezpieczenia kapitału.