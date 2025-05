Ubywa firm w Polsce. Efekt słynnej reformy

Jak pisze „Puls Biznesu", wprowadzony przed trzema laty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład wciąż negatywnie wpływa na kondycję firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazują na to opinie przedstawicieli organizacji biznesu komentujących najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące powstawania i zamykania podmiotów gospodarczych.

Polski Ład. Ubywa przedsiębiorstw

Z danych przytoczonych przez gazetę wynika, że w pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano ponad 87,2 tys. przedsiębiorstw. To o 5 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-marzec 2024 roku. Spadek liczby rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 3,9 proc., a spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 10,9 proc.

— Dane nie zaskakują. Taka sytuacja trwa od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu, który wyrządził dużo szkód i już dawno powinien być całkowicie wycofany. Pozytywnych zmian nadal niestety nie widać. Dlatego wśród przedsiębiorców wciąż utrzymuje się niepewność — komentuje dla „Pulsu Biznesu" Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC).

Cytowani przez gazetę eksperci zwracają uwagę, że hamowanie dynamiki przedsiębiorczości ma też inne przyczyny, jak np. niepewność geopolityczna. Wskazują również, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają pełnej skali wycofywania się z rynku — wiele jednoosobowych firm zostaje zawieszonych lub wykreślonych bez formalnego postępowania upadłościowego.

Przypomnijmy, że Polski Ład został wprowadzony przez gabinet Mateusza Morawieckiego na początku 2022 roku. Reforma zakładała wprowadzenie wielu nowych ulg podatkowych (podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz podniesienie pierwszego progu skali podatkowej z 85 do 120 tys. zł). Jednocześnie jednak doprowadziła do zniesienia po 22 latach obowiązywania odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W założeniu Polski Ład miał zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli, ale w praktyce, wielokrotnie zmieniany i poprawiany, okazał się bardzo skomplikowany i spowodował, że najwięcej stracili polscy przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

