Polska spółka od szczepionki na COVID-19 wystrzeliła na giełdzie

Akcje Mabionu wzrosły o 45 proc. w środę, od otwarcia handlu. Spółka otrzyma 40 mln wsparcia z pieniędzy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Akcje spółki wystrzeliły

Informacja o zawarciu umowy ramowej z firmą Novavax została podana przez Mabion w środę rano. Równocześnie spółka podała do wiadomości, że dostanie 40 mln zł wsparcia z PFR, by mogła zwiększyć moce produkcyjne. Przynajmniej cześć z tych pieniędzy ma zostać przeznaczonych na otwarcie się na szerszą współpracę z Novavaxem.

Ok. 9:20 w środę spółka była warta o 45 proc. więcej. Obroty na jej akcjach wyniosły 14 mln zł.

Mabion miał spore kłopoty

Jak czytamy w „Business Insider Polska” Mabion miał wcześniej kłopoty finansowe. Kurs akcji był bardzo niski rok temu, ponieważ okazało się, że lek MabionCD20, by zostać ponownie dopuszczony do obrotu, potrzebuje więcej danych i badań pomostowych, a ukończenie ich potrwa co najmniej do początku 2022 roku.

W styczniu sama spółka Mabion informowała o chce pozyskać inwestora strategicznego i dwukrotnie wyemitować akcje. Pieniądze były jej potrzebne na dokończenie rejestracji wspomnianego leku w EMA oraz rozpoczęcie sprzedaży.

Mabion chce przeprowadzić nową emisję i pozyskać z giełdy 100-200 mln zł.