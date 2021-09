Zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych. Tak Polski Ład chce promować posiadanie dużych rodzin

Polski Ład będzie zawierał postanowienia dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Wciąż trwają rozmowy, ale prawdopodobnie będzie to zerowy PIT. Zabiegali o to posłowie PiS i Partii Republikańskiej Adama Bielana, która stopniowo wchodzi w rolę nowego koalicjanta PiS.

– Prowadziliśmy negocjacje w tej sprawie z MF i Ministerstwem Rodziny. Kierunkowa decyzja jest taka, że chcemy skorzystać z dobrych doświadczeń zerowego PIT dla młodych i wprowadzić zerowy PIT dla rodzin 4 plus – powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, która opisuje tę nowość, poseł Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk. Dodał, że „rodziny muszą mieć motywację do posiadania i wychowania dzieci nie tylko w postaci np. 500 plus, ale również ulg podatkowych”.

Na stole leżało kilka propozycji

Aby skorzystać z zerowego PIT-u, łączne dochody małżonków nie będą mogły przekroczyć 170 tys. zł. Dlaczego właśnie taka kwota? - To dokładnie ulga dla młodych razy dwa, czyli dla każdego z rodziców przy wspólnym rozliczeniu. Mówimy więc o wspólnych dochodach rodziców na poziomie ok. 14 tys. zł miesięcznie – wyjaśnił Bortniczuk.

Informator z Ministerstwa Finansów przyznał, że równolegle analizowanych było kilka rozwiązań. Jedno to podwyższenie obecnych ulg na czwarte i kolejne dziecko z możliwością dopłaty z budżetu, jeśli zapłacone podatki i składki są zbyt niskie, by skorzystać z ulgi. Kolejny pomysł to tzw. iloraz rodziny, czyli możliwość rozliczania się z czwartym i kolejnymi dziećmi. W takim przypadku każde kolejne dziecko liczone byłoby jako pół członka rodziny.

– Każde z analizowanych rozwiązań ma swoje zalety. Dla nas ważne jest, by wzmocnienie dużych rodzin realnie nastąpiło, bo konstytucja mówi o szczególnym wsparciu państwa dla takich rodzin, a na płaszczyźnie społecznej to one w ponadproporcjonalny sposób przyczyniają się do osłabienia problemu demograficznego, największego strategicznego wyzwania stojącego przed Polską – powiedział poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

