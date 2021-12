Leszczyna: Ten budżet jest fikcją i pisowskim oszustwem. Panie premierze, czy pan umie liczyć?

– Ten budżet jest fikcją i pisowskim oszustwem – powiedziała posłanka Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. – Jak możecie zakładać inflację na poziomie 3,3 proc., skoro dziś ona wynosi 8 proc., a w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa? – pytała. – 14 miliardów złotych z VAT-u weźmiecie do swojej kieszeni i ukradniecie, jak robicie od sześciu lat. To samo z kilkoma miliardami z CIT-u – powiedziała z mównicy sejmowej.

ETS. Ile pieniędzy z uprawnień do emisji CO2 trafi do budżetu?

Posłanka PO odniosła się także do wystąpień premiera Mateusza Morawieckiego podczas szczytu w Brukseli. Chodzi o rozmowy na temat systemu ETS, czyli uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

– Minionej nocy w Brukseli, premier Morawiecki opowiadał bzdury o ETS-ie, czyli systemie sprzedaży uprawnień do emisji CO2. W tym roku z ETS do budżetu wpłyną 24 mld złotych z ETS. Na przyszły rok zaplanowano 5,2 mld zł z tego celu. Co wy chcecie zrobić z resztą? Panie premierze, gdzie logika? Umie pan liczyć? – pytała. – 10 miliardów ze sprzedaży ETS musi iść na transformację energetyczną. Sześć lat straciliście. Nie zrobiliście nic – dodała.

Posłana i była wiceminister finansów w rządzie PO powiedziała także, że obecny kształt polityki klimatycznej jest następstwem decyzji Jarosława Kaczyńskiego.

– w 2007 roku na Radzie Europejskiej Jarosław Kaczyński podpisał pakiet klimatyczny. Reszta była konsekwencją. Chyba premier Morawiecki nie chce powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nie wie, co podpisał i czym jest pakiet energetyczno-klimatyczny – powiedziała Izabela Leszczyna.

