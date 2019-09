Dyrektor największego producenta e-papierosów rezygnuje. Ugiął się pod naciskiem krytyki

Jak w oficjalnej informacji podała firma Juul, ze stanowiskiem dyrektora generalnego pożegnał się Kevin Burns. Jego miejsce zajmie K.C. Crosthwaite dotychczasowy dyrektor ds. rozwoju w Marlboro, marce głównego udziałowca Juul, firmy Altria Group.

Tajemnicza choroba

Juul jest największym sprzedawcą elektronicznych papierosów na amerykańskim rynku. Niedawno firma pojawiła się także w Polsce. Juul stanął w ogniu krytyki, gdy opublikowano wyniki badań, które wskazują, że tajemnicza choroba płuc może być związana z korzystanie z e-papierosów. W jej wyniku w ostatnich miesiącach zmarło 7, a do szpitala trafiło ponad 500 osób. W USA mówi się też, że poziom korzystania z e-papierosów wśród młodzieży osiągnął poziom epidemii.

Kolejna kontrowersja dotyczy sposobu reklamowania się. W kampaniach reklamowych Juul miał przedstawiać swój produkt jako potencjalny sposób na rzucenie palenia. W odpowiedzi na zarzuty, w oficjalnym oświadczeniu, firma poinformowała, że zawiesza wszelką działalność marketingową. Znikną reklamy telewizyjne, prasowe i cyfrowe emitowane w USA.

Dekada rozłąki

Pod koniec sierpnia informowaliśmy o planach miliardowej fuzji na rynku tytoniowym. Chęć połączenia zapowiedziały Phillip Morris i Altria - główny udziałowiec Juul'a. Gdyby do niej doszło, firmy powróciłyby do sytuacji z 2008 roku. Wtedy to bowiem Altria odłączyła się od tytoniowego giganta. Firma skupiła się na rozwijaniu technologii e-papierosów i stała się właścicielem 35 proc. akcji, debiutującej w ostatnich dniach na polskim rynku, firmy Juul Labs. Amerykański start-up produkuje nowy typ tak zwanych elektronicznych papierosów. Altria pozostała także właścicielem marki Marlboro, która przez lata była znakiem rozpoznawczym i głównym produktem marketingowym Philip Morris. To ten produkt reklamowany był przez popularnego i kultowego już dla popkultury kowboja. Juul poinformował dziś, że do planowanej fuzji jednak nie dojdzie.

Czytaj także:

GIS ostrzega uczniów przed e-papierosami. Używa ich aż 20 proc. młodzieży