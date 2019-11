Pomysłodawca Ubera otwiera nowy biznes. Zebrał 400 mln dolarów na kuchnie w chmurze

Usługi w chmurze są w ostatnich latach jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin technologii internetowych. Co za tym idzie, da się na nich dużo zarobić. Pokazuje to przykład start-upu CloudKitchens, czyli najnowszego projektu założyciela Ubera. Firma zajmuje się dostarczaniem technologii kuchni w chmurze.

Travis Kalanick otrzymał właśnie finansowanie w wysokości 400 mln dolarów na dostarczenie narzędzia, które pozwala restauratorom sporo zaoszczędzić. Jak podają źródła „Wall Street Journal”, środki mają pochodzić z funduszy inwestycyjnych z udziałem Skarbu Państwa Arabii Saudyjskiej.

Kuchnia w chmurze

Usługa, którą dostarcza CloudKitchens, pozwala firmom, które dostarczają żywność na zredukowanie kosztów wynajmu restauracji i personelu. Mogą one bowiem korzystać z sieci lokali umieszczonych na obrzeżach miast. Jest to duża oszczędność w porównaniu ze standardowymi, popularnymi lokalizacjami restauracji, które wiążą się z bardzo wysokim czynszem. Często znajdują się one w samych centrach miast i przy popularnych, zatłoczonych punktach turystycznych.

Czytaj także:

Uber wchodzi do Polski z nową usługą. Czym jest Uber Freight?