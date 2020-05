Te firmy zyskały na pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa jest, delikatnie mówiąc, tragiczna dla biznesu. Powszechne zwolnienia i przerwy w pracy skłoniły około 21 proc. amerykańskiej siły roboczej do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Ekonomiści twierdzą, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone prawdopodobnie są już w recesji. I nawet gdy państwa zaczną się ponownie otwierać, wiele utraconych miejsc pracy może nigdy nie powrócić.

Jednak podczas tego wstrząsu niektóre firmy zaczęły prosperować z powodu dramatycznych zmian zachowań konsumenckich. O ile restauracje, bary, biura i sale gimnastyczne są w dużej mierze puste, ponieważ miliony ludzi pozostają w domu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, to to samo zjawisko stworzyło nowe możliwości dla kilku firm.

Slack i Zoom

Dla osób, które mogą pracować zdalnie, Slack i Zoom stały się koniecznymi narzędziami komunikacji. Firma Slack Technologies oświadczyła, że dodał 9 tys. nowych płatnych klientów, co stanowi wzrost o 80 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, między 1 lutego a 25 marca. Nie tylko dodała więcej klientów, ale jej użytkownicy stają się bardziej aktywni: „Liczba wiadomości wysyłanych na użytkownika dziennie wzrosła średnio o 20 proc. na całym świecie”, oświadczył Slack w komunikacie prasowym. Z kolei Zoom, narzędzie do wideokonferencji, stał się zdecydowanie największą marką na rynku. Według prezesa Erica Yuana firma gości 300 milionów uczestników spotkań dziennie. Zoom powiedział wcześniej, że przekroczył 200 milionów uczestników codziennych spotkań w marcu. Jego aktywa wzrosły o 120 proc. w ciągu tego roku.



Wayfair i Overstockten

Ponieważ znaczna część świata pracuje w domu, pojawiły się pomysły na odświeżenie pokoi. Sprzedaż Wayfair w ostatnim kwartale wzrosła o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sklep internetowy oświadczył, że widzi „znaczne przyspieszenie nowych i powtarzających się zamówień klientów”, przy czym liczba zamówień wzrosła o 21 proc. Rival Overstock oświadczył, że jego sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 120 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, przy wzroście w „kluczowych kategoriach wyposażenia wnętrz”.



3M

3M oświadczyła, że koronawirus pobudził „silny wzrost” produktów ochrony osobistej, w tym fartuchów i masek oddechowych N95 potrzebnych lekarzom. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o prawie 3 proc. do 8,08 miliarda USD. Sprzyjał temu 21 proc. wzrost artykułów w segmencie opieki zdrowotnej i 4,6 proc. w produktach konsumpcyjnych, takich jak gąbki Scotch-Brite.



Beyond Meat

Firma poinformowała we wtorek, że przychody Beyond Meat wzrosły ponad dwukrotnie w pierwszym kwartale. W pierwszych trzech miesiącach roku sprzedaż osiągnęła 97,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o 141 proc. w porównaniu z 40,2 mln dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki „przekroczyły nasze oczekiwania”, jak powiedział dyrektor generalny Ethan Brown. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż detaliczna wzrosła o 157 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zakłady „mięsne” dla wegan mają coraz silniejszą pozycję, ponieważ weszły na rynek chiński, a Stany Zjednoczone borykają się z niedoborem mięsa.



Publix i Kroger

Zapotrzebowanie na artykuły gospodarstwa domowego i żywność przyniosło korzyść niektórym największym sklepom spożywczym w kraju, które pozostały otwarte. Publix oświadczył niedawno, że sprzedaż w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosła o 10 proc. do 1 miliarda dolarów. Sprzedaż w sklepach otwartych wzrosła o 14,4 proc. Kroger również skorzystał na pandemii. Sklep spożywczy oświadczył ostatnio, że sprzedaż w sklepach otwartych wzrosła w marcu o 30 proc. Najlepiej sprzedającymi się produktami były posiłki w pudełkach oraz produkty czyszczące i papierowe. W rezultacie Kroger oczekuje, że wyniki pierwszego kwartału będą lepsze niż oczekiwano.



Peleton

Peloton produkuje domowe artykuły treningowe, w tym rowery i bieżnie. Jak można się było spodziewać, w środę firma poinformowała o kwartalnym wzroście: przychody wzrosły o 66 proc., a liczba użytkowników aplikacji wzrosła o 30 proc. Firma, która zyskuje coraz więcej wiernych fanów, zwiększyła prognozę na cały rok, ponieważ nie spodziewa się, że popyt spadnie w najbliższym czasie.



Clorox Company i Reckitt Benckiser

Ludzie muszą dezynfekować ręce oraz wybielać i czyścić każdy zakamarek swojego mieszkania. Korzystają na tym Clorox i Reckitt Benckiser, najwięksi na świecie producenci środków czyszczących. Clorox oświadczył w zeszłym tygodniu, że jego ogólna sprzedaż wzrosła o 15 proc. w pierwszym kwartale. Sprzedaż środków do czyszczenia Clorox, które obejmują chusteczki i wybielacze, wzrosła o 32 proc. Nastąpił również „wzrost popytu konsumpcyjnego” na artykuły do grillowania, co spowodowało wzrost sprzedaży o 2 proc. w segmencie gospodarstw domowych. Reckitt Benckiser, brytyjska firma produkująca Lysol i Dettol, również odnotowuje rekordową sprzedaż. Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 13,5 proc. z powodu „dużego popytu konsumpcyjnego” na środki dezynfekujące. Według firmy badawczej Nielsen w marcu i kwietniu sprzedaż środków dezynfekujących w aerozolu wzrosła o 230,5 proc., a uniwersalne środki czyszczące o 109,1 proc w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.



Activision Blizzard, Electronic Arts i Nintendo

Popularne gry wideo, takie jak strzelanki FPS, symulacje meczów piłki nożnej i zabawy z uroczymi zwierzętami, stały się dobrodziejstwem dla najlepszych firm z branży gier. Activision Blizzard oświadczyła, że „Call of Duty: Modern Warfare”, która ukazała się we wrześniu, rozeszła się w większej liczbie kopii niż jakikolwiek inny tytuł „Call of Duty” tuż po wydaniu. Sprzedaż wyniosła 1,52 mld USD w pierwszym kwartale, co stanowi wzrost o 21 proc. w porównaniu z 1,26 mld dolarów w ubiegłym roku. W przypadku Electronic Arts (EA) przychody w czwartym kwartale wzrosły o 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zyski zostały zbudowane przez FIFA, Madden NFL, The Sims 4. Podobnie jak Activision, EA skorzystało na osobach pozostających w domu i szukających rozrywki. Nintendo oświadczyło w czwartek, że roczny zysk wzrósł o 41 proc. i jest najwyższy od dziewięciu lat. Zysk w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wzrósł ponad trzykrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tej wiosny sprzedaż była napędzana przełomowym sukcesem gry „Animal Crossing: New Horizons”. Firma sprzedała ponad 13 milionów kopii gry w ciągu pierwszych sześciu tygodni. Trudno również znaleźć konsolę Nintendo Switch, ponieważ firma sprzedała ponad 21 milionów sztuk w ostatnim roku obrotowym.Czytaj także:

