„90 tys. zł dla J. Steczkowskiej za koncert on-line”. Wokalistka komentuje: Ratunku, co za bzdura

„Ważna informacja. Krzysztof Cugowski (87.000), Golec u Orkiestra (36.000), Pectus (72.000), Bovska (70.000), Włodek Pawlik (61.000), ja (90.000) i inni dostaliśmy dofinansowanie z NCK »Kultura w sieci«. Piszę o tym dlatego, że znam portalowe dziennikarstwo i już widziałam na niektórych tytuł: »90 000 zł dla Justyny Steczkowskiej za koncert on-line«. Ratunku, co za bzdura” – napisała Justyna Steczkowska na Instagramie. „Wygląda to tak, że nie ja – Justyna Steczkowska – dostanie te pieniądze tylko firma JS Music, która musi ten koncert zorganizować i nie może wziąć za to żadnego wynagrodzenia, a ponieważ to ja jestem właścicielem firmy JS Music i ja organizuje ten koncert, to właśnie ja pracuje przy całym koncercie non profit. Na tym polega dotacja” – wyjaśniała dalej wokalistka.

W dalszej części postu Justyna Steczkowska poinformowała, że „z tych pieniędzy jako firma opłaca wszystkich biorących udział w koncercie, czyli: muzyków, realizatorów, światło, dźwięk, scenę, łącza, okablowanie itd., itd”.. „Nie ma w tej dotacji żadnego honorarium dla Justyny Steczkowskiej. Ani jako głównej wokalistki koncertu, ani organizatora, bo takie są warunki tego rodzaju dotacji. Koncert będzie najwcześniej za 3, 4 miesiące. Musimy się do niego dobrze przygotować” – kontynuowała. Wokalistka dodała, że „wielką niesprawiedliwością jest pisanie, że dostała te pieniądze dla siebie lub dla swojej firmy”. „Dostałam, tak jak inni artyści, możliwość zorganizowania koncertu dla fanów, którzy będą mogli go obejrzeć w sieci. Cieszę się bardzo z tej dotacji, bo dzięki niej mam możliwość zaaranżowania kilku utworów Chopina według swojego własnego pomysłu” – wyjaśniła.

„Kultura w sieci”

Pod koniec ubiegłego tygodnia Narodowe Centrum Kultury poinformowało o rozstrzygnięciu nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci”, finansowanego ze środków MKIDN. 60 000 000 zł trafi do beneficjentów w całym kraju na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci w czasie epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty działań dostępne będą za darmo w internecie.

