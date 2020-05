Bank Pekao bez Rady Nadzorczej. Cały skład jednocześnie zrezygnował

Bank Pekao poinformował o niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło we wtorek 19 maja późnym wieczorem. Z pełnienia funkcji w zarządzie banku jednocześnie zrezygnowali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W oficjalnym komunikacie banku dowiadujemy się, że powodem są „względy ostrożnościowe” . Chodzi o wątpliwości prawne dotyczące trwania kadencji członków i liczenia okresu trwania mandatów. Do rezygnacji doszło podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zarządu za rok obrotowy 2019.

„Przyczyną rezygnacji były względy ostrożnościowe, tzn. pojawiające się w doktrynie prawa oraz orzecznictwie wątpliwości dotyczące okresu liczenia mandatu i kadencji członka rady nadzorczej, w szczególności rozumienia »ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji” – podano w komunikacie banku.

Rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej banku złożyli: przewodniczący RN Grzegorz Janas oraz Joanna Dynysiuk, Stanisław Ryszard Kaczoruk, Paweł Stopczyński, Sabina Bigos-Jaworowska, Justyna Głębikowska-Michalak, Michał Kaszyński i Marian Majcher.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Jeszcze niedawno przymierzano go jako jednego z kandydatów do kupna mBanku. 22 kwietnia 2020 r. Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Leszka Skibę na stanowisko prezesa banku. Wcześniej pełnił funkcję jego wiceprezesa. Była to druga zmiana na stanowisku w ostatnich miesiącach. W listopadzie 2019. Z funkcją prezesa pożegnał się Michał Krupiński, którego zastąpił Marek Lusztyn.

