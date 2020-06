Na kogo głosowali przedsiębiorcy? Wyniki znacząco różnią się od ogólnych

Znamy już wyniki z niemal wszystkich komisji wyborczych. Prawie pewne jest, że do drugiej tury przejdą prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Głosy przedsiębiorców rozłożyły się jednak w sposób inny, niż głosy ogółu obywateli.

Z wyników, które spłynęły już z 99,8 proc. komisji wyborczych, wychodzi, że w drugiej turze zmierzą się prezydent Andrzej Duda, który zdobył 43,67 proc. głosów, oraz Rafał Trzaskowski, który otrzymał 30,34 proc. głosów. Na trzecim miejscu był Szymon Hołownia, na którego zagłosowało 13,85 proc. uprawnionych.

Jak głosowali przedsiębiorcy?

Jednak wyniki wyborów byłyby zupełnie inne, gdyby liczyły się wyłącznie głosy przedsiębiorców. Jak wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS, na zdecydowanym prowadzeniu jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Mógł on liczyć na 43,3 proc. głosów osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Na drugim miejscu uplasował się urzędujący prezydent. Andrzej Duda zdobył 25,1 proc. głosów. Niezmienna jest pozycja bezpartyjnego Szymona Hołowni, któremu zaufało 15,8 proc. przedsiębiorców. Co ciekawe, identyczne poparcie z tym, które odzwierciedlane jest w danych PKW, otrzymał Krzysztof Bosak (6,8 proc.) Co ciekawe, Paweł Tanajno, który promował się, jako kandydat przedsiębiorców, nie przekorczył progu 1 proc. głosów.

